Campus di Protezione Civile al via a Rezzato.

Ha preso il via ieri (lunedì 21 agosto 2023) a Rezzato l'edizione 2023 del Campus di Protezione Civile approvato dal Dipartimento di Protezione Civile. Un'iniziativa di grande successo dopo la prima fortunata edizione del 2019.

A prendervi parte quest'anno 31 ragazzi tra i 10 e i 14 anni per una settimana al campo base dell'oratorio di Virle: qui avranno la possibilità di vivere h24 le sfide che ogni giorno la Protezione Civile è chiamata ad affrontare per tutelare l'incolumità del prossimo.

"La missione del progetto "Anch’io sono la Protezione Civile" è stata sempre quella di formare le menti dei nostri giovani, mostrando loro l'importanza di un impegno attivo per la tutela del nostro territorio - fanno sapere dall'Amministrazione - Questa settimana rappresenta non solo un'occasione di apprendimento diretto attraverso simulazioni di rischi come l'idrogeologico, la ricerca di persone scomparse con l'aiuto di unità cinofile e antincendio boschivo, ma anche una riflessione profonda su come ognuno di noi può contribuire alla sicurezza e alla resilienza della nostra comunità. Ricordiamo sempre che non dobbiamo essere semplici spettatori, ma attori protagonisti nella cura e tutela del nostro patrimonio comune. Questi giovani, con la loro dedizione e passione, stanno dimostrando che ognuno di noi è, e può diventare, la Protezione civile. Insieme, costruiamo un futuro più sicuro e consapevole per tutti".