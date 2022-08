Camminata sotto le stelle nella notte di San Lorenzo.

Camminata di San Lorenzo

Torna anche quest'anno la camminata sotto le stelle nella Notte di San Lorenzo. Oggi, mercoledì 10 agosto 2022, per i partecipanti il ritrovo sarà presso l'oratorio di Quinzanello di Dello alle 20.30. Dopo la Benedizione, alle 21 «ci inoltreremo nella campagna, per ascoltare qualche poesia».

Piccolo ristoro e ritorno presso l'oratorio. Il costo dell'iscrizione é di 3 euro a persona (gratuita ai minori di 10 anni), comprensiva di braccialetto luminoso, 3 biglietti per la lotteria e biglietto di accesso al ristoro. Per informazioni contattare il numero 347.6996738. L’organizzazione intende ricordare che ognuno é responsabile di sé stesso e l'associazione non si assume responsabilità per tutto ciò che riguarda infortuni e danneggiamenti durante la manifestazione.