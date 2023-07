Cambiano il parroco e il cappellano dell’ospedale di Iseo, mentre Provaglio si avvia verso il riconoscimento ufficiale dell’unità pastorale.

Cambia il parroco a Iseo, Provaglio verso l’unità pastorale

Il vicario episcopale don Pietro Chiappa ha annunciato al Consiglio pastorale e al Consiglio per gli affari economici, riuniti all’oratorio di Iseo, che il vescovo Pierantonio Tremolada ha accolto le dimissioni del reverendo don Giuliano Baronio, per raggiunti limiti d’età, da parroco delle parrocchie di Sant’Andrea in Iseo, Cristo Re in Clusane e dell’Assunzione di Maria e dei Santi Pietro e Paolo in Pilzone, oltre che la conclusione del servizio nelle medesime comunità del reverendo don Claudio Vezzoli per motivi di salute, sacerdote della diaconia di Cremignane e cappellano dell’ospedale.

Al loro posto arriveranno a Iseo don Francesco Zaniboni, come parroco, e don Ermanno Turla come vicario parrocchiale e cappellano dell’ospedale. Il primo lascerà la parrocchia di Lumezzane Sant’Apollonio, di cui è parroco dal 2013, mentre il secondo è presbitero collaboratore di Corti, Piano e Volpino dal 2022 ed era già stato curato a Iseo dal 1984 al 1993.

Don Giuliano invece si sposterà a Sulzano in qualità di presbitero collaboratore. "Tanto a don Giuliano quanto a don Claudio esprimiamo tutta la gratitudine e l’affetto delle nostre comunità", hanno fatto sapere gli organi della parrocchia iseana.

Novità in vista anche per le parrocchie di Provaglio, Provezze e Fantecolo, guidate da don Giovanni Gritti, che da sette anni e mezzo sta lavorando per l’unità pastorale. Un traguardo che verrà ufficializzato dal vescovo con la Messa del 24 settembre.