E' ufficiale: il 24enne Marco Brescianini, di Villa d'Erbusco, giocherà la prossima stagione calcistica tra le fila dell'Atalanta.

Calcio, l'erbuschese Marco Brescianini firma per l'Atalanta

Classe 2000, nato a Calcinate (nella bergamasca) ma subito trasferitosi in Franciacorta, a Erbusco, il centrocampista bresciano è cresciuto nel vivaio del Milan, arrivando a esordire in prima squadra nell’agosto del 2020 in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Successivamente ha militato nella Virtus Entella, nel Monza, nel Cosenza e da ultimo nel Frosinone Calcio, dall'estate 2023, con cui ha disputato un campionato da protagonista, giocando 36 partite (su 38), e realizzando anche 4 reti. Corteggiato dal Napoli, nelle scorse ore è stato invece ufficializzato l'acquista da parte dell'Atalanta

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Marco, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra", hanno fatto sapere dalla società bergamasca.