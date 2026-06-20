Braccio di ferro, un nuovo successo per Cristian Romeo

Braccio di ferro, un nuovo successo per l’offlaghese Cristian Romeo.

Romeo sempre al top

Nuovamente al primo posto Cristian Romeo nella recente competizione di braccio di ferro della settimana scorsa.

“Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto al Campionato Nazionale di Braccio di Ferro, disputato il 6 e 7 giugno presso il Teatro Mucchetti di Adro – ha chiosato Cristian – In questa importante competizione sono riuscito a conquistare il primo posto nella categoria Master 100 kg, un traguardo che rappresenta il coronamento di mesi di duro lavoro, sacrifici e preparazione. Quest’anno mi sono presentato alla gara in una condizione fisica eccellente, probabilmente una delle migliori della mia carriera. Sapevo di essere competitivo e, da quanto mi è stato riferito, ero considerato uno degli atleti più temuti della categoria. Questo mi ha dato ulteriore motivazione per dare il massimo sul tavolo di gara. Un risultato di questo livello non arriva mai per caso e desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo successo. Innanzitutto la mia determinazione e la passione che da sempre metto in questo sport, ma anche i miei sponsor, Nutriversum Italia e Fit Bar di Manerbio, che mi supportano costantemente nel mio percorso agonistico”.

Una soddisfazione

“Un ringraziamento speciale va però al mio carissimo fisioterapista, Claudio Pasinetti, che è sempre al mio fianco. Grazie alla sua professionalità e alla sua attenzione riesco a gestire al meglio dolori, affaticamenti e piccole contusioni dovute agli allenamenti intensi. Claudio non è soltanto il mio fisioterapista, ma anche il mio socio all’interno del nostro team: io ricopro il ruolo di presidente e lui quello di vicepresidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Equilibrium, con sede a Borgosatollo. Attraverso la nostra associazione alleniamo con passione circa 30 ragazzi iscritti alla società, cercando di trasmettere loro non solo la tecnica del braccio di ferro, ma anche i valori dello sport, dell’impegno e del rispetto. Questa vittoria è certamente una soddisfazione personale, ma la considero anche un successo condiviso con tutte le persone che ogni giorno mi sostengono e credono nel nostro progetto sportivo”.