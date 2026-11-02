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Bovezzo, con 6 Oro vinti 9.400 euro.

A Bovezzo

La Dea Bendata, come riportato da Agipronews, ha baciato la Lombardia. Nell’estrazione di venerdì 30 ottobre 2026 sono stati vinti infatti 21mila euro in totale, ad essere baciata dalla fortuna anche la nostra provincia. In via Brede a Bovezzo sono stati vinti infatti 9.400 euro con un 6 Oro.

Nel resto della Lombardia

Nel resto della regione sono state registrate vincite in via Conte Ottavio Castiglioni a Mozzate, in provincia di Como e in piazza Rovere ad Erba sempre nel comasco,: in entrambi i casi con due 6 Doppio Oro da 6mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,28 miliardi da inizio anno.