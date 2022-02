La Giunta Comunale ha approvato nell’ultima seduta lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo ponte presso il Bosco del Mella, in sostituzione di quello attuale.

Nelle scorse settimane è infatti emerso come le condizioni del ponte, valutato l’ultima volta nel 2017, siano significativamente peggiorate anche a causa dell’ambiente in cui si trova, divenuto maggiormente aggressivo con lo sviluppo del Bosco di pianura, realizzato a partire dal 2010 presso l’ansa del fiume Mella. È quanto emerso dall’analisi promossa dall’assessore Cominelli poche settimane dopo il suo insediamento.

"Considerato che la manutenzione e il ripristino del ponte sarebbe una soluzione provvisoria e non definitiva - ha dichiarato Cominelli- stiamo vagliando alcune proposte progettuali per la sua sostituzione, pensando in particolare a manufatti che possano avere una vita utile lunga, costi di manutenzione contenuti e compatibili con il loro inserimento nel contesto naturale del bosco".