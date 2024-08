Borse di studio per gli studenti meritevoli: aperto il bando.

Aperto il bando borse di studio per studenti meritevoli

A pubblicarlo è il comune di Mazzano, il bando si rivolge a studenti e studentesse che siano risultati particolarmente meritevoli nel corso dell'anno scolastico 2023-2024. Sono in tutto 36 le borse di studio che verranno erogate. Il criterio adottato è quello della graduatoria di merito: ogni borsa di studio ha un valore di 250 euro.

Come verranno distribuite

Sei di queste borse di studio sono destinate agli studenti che hanno ottenuto la licenza media con una votazione di 10/10. Ventidue sono invece destinate a coloro che hanno frequentato i primi quattro anni delle scuole secondarie di secondo grado ottenendo una media non inferiore a 8,3 su 10: di queste tredici sono rivolte agli studenti dei licei, sei agli iscritti agli istituti tecnici e tre agli istituti professionali. Otto saranno poi consegnate a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione non inferiore ai 90/100.

Per candidarsi

Per gli interessati c'è tempo dino alle 12.45 del 20 settembre 2024. La candidatura può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Prometeo compilando l'apposito modulo. Richiesta la residenza nel comune di Mazzano alla data del primo gennaio 2024, non essere ripetenti (almeno per l'anno scolastico in questione), non avere alcun debito formativo.