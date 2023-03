Borracce al posto delle bottigliette di plastica da riempire con l'acqua del Comune

Una borraccia, materiale didattico ad hoc, una piattaforma multimediale, e due erogatori di acqua migliorata, uno alla Scuola primaria e uno alla Scuola Secondaria: a Berlingo l'acqua pubblica entra a scuola.

Borracce al posto delle bottiglie

Questo grazie al progetto “Bevete l'acqua del comune/Plastic free” che vede la collaborazione tra l'Amministrazione e Acquaviva Water Technology, azienda di Lograto da quasi trent'anni impegnata a livello nazionale a sensibilizzare le nuove generazioni sulla bontà dell'acqua microfiltrata e sulla sua importanza.

“Con il progetto di Acquaviva Water Technology abbiamo concretizzato un altro punto del nostro programma elettorale nel pieno rispetto di quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030, cosa che ci rende particolarmente soddisfatti. Questa iniziativa, già inserita nel Piano del Diritto allo Studio, arriva ad un paio di mesi di distanza dalla presentazione del report di Acque Bresciane sulla qualità dell'acqua a Berlingo, giudicata ottima. Un risultato importante per il nostro Comune che in tutti questi anni ha dovuto scontare la vicinanza con la Macogna”.

Le parole del sindaco Fausto Conforti.

Il coinvolgimento delle scuole

Presso i due plessi scolastici sono già stati installati i due impianti per la microfiltrazione dell'acqua che attinge direttamente dall'acquedotto comunale. Nei prossimi giorni saranno consegnate anche le borracce riutilizzabili con il logo del Comune per un totale di circa duecento tra studenti, corpo docente e Ata che prenderanno il posto delle bottigliette di acqua. Un'operazione a costo zero per le scuole di Berlingo che potranno così liberarsi della plastica e godere dell'acqua buona del Comune.

Si tratta di un progetto articolato che ci permette di avvicinare i più giovani al meraviglioso mondo dell'acqua, della natura e del sapere scientifico attraverso il gioco e il divertimento. Diverse sono le iniziative legate al progetto: un laboratorio didattico, una piattaforma multimediale strutturata come un vero e proprio gioco, dove i ragazzi possono seguire la conoscenza del mondo dell'acqua, dopo la nascita della nostra galassia e del sistema planetario, partecipando in prima persona alle scoperte”. A completare il progetto anche un concorso di disegno che coinvolgerà tutti i partecipanti e che consegnerà al primo classificato un soggiorno di tre persone da scegliere tra una delle strutture ricettive appartenenti ad uno dei Tour Operator più importanti d'Italia. Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

ha spiegato, invece, Fabio Porta, amministratore delegato di Acquaviva Water Technology.