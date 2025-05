Best Tourism Villages 2025, Monte Isola scelta per rappresentare l'Italia.

Monte Isola e Bellano (Lecco) sono i due borghi lombardi scelti dal Ministero del Turismo per rappresentare l’Italia all’edizione 2025 del programma “Best Tourism Villages” promosso da UN Tourism, l’organismo delle Nazioni Unite dedicato al turismo globale. Le candidature sono parte di una rosa ristretta di soli otto comuni italiani: un risultato che vede la Lombardia protagonista con ben un quarto delle candidature nazionali.

La Lombardia, per il secondo anno consecutivo, si conferma tra le regioni più attrattive per il turismo internazionale, con 53,7 milioni di pernottamenti registrati nel 2024 e un +10% rispetto all’anno precedente.

“Il turismo sta cambiando – prosegue Mazzali –. Oggi sempre più viaggiatori, italiani e stranieri, stanno abbandonando gli itinerari classici e le mete iper-frequentate per cercare esperienze vere, intime, non convenzionali. È una trasformazione culturale: si viaggia per conoscere, per entrare in relazione con le persone, per vivere il quotidiano di un luogo. E i borghi delle nostre aree interne sono il luogo ideale per questo tipo di turismo: lento, sostenibile, profondo”.

“Quando parlo di turismo dei borghi, non mi riferisco solo a una nicchia: è una nuova frontiera del viaggio, sempre più richiesta da chi vuole qualità, autenticità e rispetto dei luoghi. Per questo – aggiunge l’Assessore – investire sui nostri borghi non è una scelta estetica o nostalgica, ma una vera strategia di sviluppo. Significa portare risorse e opportunità nei territori meno conosciuti, rafforzare le economie locali, sostenere l’artigianato, la ristorazione tipica, la cultura diffusa”.