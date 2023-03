Besenzoni-Laba: premiati i designer del futuro

“Premio Giovanni Besenzoni” al miglior progetto presentato dagli studenti di Industrial & Research Design dell'Accademia di Belle Arti Laba Brescia e Trentino che si sono cimentati nella rielaborazione di una nuova passarella.

A Sarnico premiati i designer del futuro

Ieri, 22 marzo, si è concluso con la premiazione e la consegna di una borsa di studio presso l’azienda, il primo progetto didattico “Collezione Anniversario Giovanni Besenzoni 2023” – in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti LABA Brescia e Trentino – dedicato ai giovani per favorire l'emergere di nuovi studi e idee incentrati sugli aspetti creativi nell'interesse collettivo e del progresso artistico. “L’innovazione è guardare il futuro, tenendo per mano il passato”, amava dire spesso Giovanni Besenzoni, a cui è dedicato il premio, imprenditore lungimirante e innovativo, e padre della Besenzoni Spa, nel 1967. La brillante personalità di Giovanni e la sua filosofia aziendale – realizzare prodotti di qualità eccellente, tecnologicamente avanzati e dal design distintivo – sposano perfettamente l’idea del concorso. “Il premio Giovanni Besenzoni è una novità di quest’anno che abbiamo potuto realizzare grazie all’Accademia LABA e che si inserisce all’interno della celebrazione dei 55 anni dell’azienda. Per noi, da sempre, è molto importante coinvolgere i giovani, stimolandoli e incentivandoli allo studio, alla creatività, e allo sviluppo nell’ambito del design nautico e questo premio conferma pienamente questa nostra vocazione”, spiega Giorgio Besenzoni, AD dell’azienda. Gli studenti del primo e secondo anno del Biennio di Industrial & Research Design, nell’ambito del programma dei corsi di Design dell’Innovazione, CAD avanzato e Prototipazione rapida - Diploma di Secondo livello (equivalente a Laurea magistrale) in Industrial & Research Design, hanno in particolare dovuto elaborare un progetto di passerella seguendo specifiche linee guida aziendali. I futuri designer sono stati divisi in gruppi di lavoro che si sono cimentati nella realizzazione di un elaborato attraverso tavole grafiche, rendering, schemi tecnici e file CAD 3D e prototipi in stampa 3D che la commissione di giurati – composta da Giorgio Besenzoni, il designer Francesco Forcellini, Filippo Rossi responsabile del workshop, i docenti Marco Ribola e Mauro Martinuz e il direttore di Laba Valerio Borgonuovo – ha poi valutato, tenendo in considerazione come primo criterio di giudizio la potenzialità del progetto nel mercato attuale.

Primo posto e menzioni

Il primo posto se lo è aggiudicato la brillante coppia di studentesse Francesca De Feudis e Laura Facchetti che con i loro elaborati – la passerella Alaia e la scala-passerella Arco – hanno convinto i giurati. In particolare, la giuria la giuria ha valutato Alaia un progetto portatore di una nuova visione della “tradizionale” passerella e la cura minuziosa dei dettagli e materiali scelti, mentre Arco ha convinto per l’originalità e per la “scomposizione” del prodotto. Tre le menzioni speciali alle coppie di studenti Lorenzo Morotti-Andrea Perodi con il progetto Argand, Alessia Marenghi -Francesca Marchesini con Horizon, Samuele Bonaventi- Raffaele Panizza con Sally. Giorgio Besenzoni conclude: “Abbiamo voluto coinvolgere gli studenti a cimentarsi nell’applicazione di quello che è un nostro prodotto iconico, la passerella, per chiedere a loro nuove idee di progetto. La nostra soddisfazione è andata oltre alle già alte aspettative perché i lavori che abbiamo valutato ci hanno davvero sorpresi. Voglio personalmente fare i miei complimenti ai vincitori e a tutti i futuri designer che hanno partecipato, rielaborando in maniera intelligente e creativa uno dei prodotti più importanti e che più ci rappresentano”. La passerella, tra i componenti indispensabili a bordo, ha da sempre ricevuto un’attenzione particolare da parte della Besenzoni ed è oggi uno dei prodotti più conosciuti e rappresentativi dell’azienda. Il range della produzione di serie è trasversale e va dalla passerella Idraulica telescopica, a quella più articolata con funzione di gru, camminamento, scala, fino all’alta gamma delle passerelle rientranti a tre stadi telescopici, senza dimenticare le passerelle elettriche, introdotte per la prima volta sul mercato proprio da Besenzoni nel 2020. L'azienda: Besenzoni, fondata nel 1967 a Sarnico (BG) sulle rive del lago d’iseo, culla della nautica italiana, Besenzoni realizza componenti per yacht dal design inconfondibile. Il portafoglio in offerta vanta una vasta gamma di prodotti, progetti e brevetti su piccola e larga scala grazie ai quali l’azienda collabora con i più grandi marchi del mondo della nautica. Ciò che distingue Besenzoni è la sua filosofia, il design e la sua capacità di fondere funzionalità ed estetica per creare prodotti che non solo hanno uno stile ricercato, ma migliorano anche l'esperienza d’uso dell'armatore.