Bedizzole e Sale Marasino: riaperti al pubblico gli uffici postali. Il primo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; il secondo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Riaperti gli uffici postali a Bedizzole e Sale Marasino

Dopo i lavori di ristrutturazione nell’ambito Polis, sono stati riaperti gli uffici postali di Bedizzole e di Sale Marasino. Sono infatti giunti a termine gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della due sedi, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Le novità

Gli uffici postali sono stati completamente rinnovati. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; in ciascuna delle due sedi è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

Disponibili in entrambe le sedi i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.