Barbariga senza linea telefonica da due settimane: «Il rimpallo di responsabilità non è più accettabile».

Barbariga senza linea telefonica da due settimane

Da ormai due settimane il Comune di Barbariga è senza linea telefonica.

Un disservizio che si protrae dall’evento meteorologico dell’8 settembre e che, nonostante le numerose segnalazioni e i ripetuti solleciti, non è ancora stato risolto.

Il problema non riguarda soltanto il Municipio, ma interessa anche diverse utenze telefoniche presenti sul territorio comunale, con conseguenze che stanno creando difficoltà sia agli uffici pubblici sia ai cittadini e alle attività che quotidianamente hanno necessità di utilizzare il servizio.

In questi giorni l’Amministrazione comunale ha più volte contattato i soggetti competenti, cercando di ottenere un intervento risolutivo.

Una situazione nella quale, però, secondo il sindaco Marco Tinti, si è finiti in un continuo rimpallo di responsabilità, senza che questo abbia finora portato a una soluzione concreta.

«Comprendiamo pienamente che eventi meteorologici di particolare intensità possano provocare guasti e che gli interventi sulle infrastrutture possano richiedere tempi tecnici – sottolinea Tinti – Tuttavia, a distanza di due settimane, pur comprendendo la complessità del problema, una situazione di questo tipo non è più accettabile».

Il disagio, infatti, non è soltanto di carattere organizzativo.

Per un Comune la linea telefonica rappresenta uno strumento essenziale per garantire il rapporto quotidiano con la cittadinanza e permettere agli uffici di svolgere regolarmente le proprie attività.

L’assenza del servizio rende quindi più difficili anche le comunicazioni con gli utenti e con i diversi interlocutori istituzionali.

La segnalazione

L’Amministrazione ha formalizzato la situazione attraverso una segnalazione via Pec e ha inoltre informato la Prefettura di quanto sta accadendo, nel tentativo di sollecitare un intervento e favorire il coordinamento tra i soggetti coinvolti.

«Il paradosso è che questo continuo rimpallo di responsabilità sta portando, di fatto, a nessun intervento concreto», evidenzia il sindaco.

«Il nostro Comune è senza linea telefonica da due settimane e questo sta creando un disagio enorme per i servizi che ogni giorno dobbiamo garantire ai cittadini».

Il Comune, nel frattempo, continua a seguire quotidianamente la vicenda e a interfacciarsi con i soggetti competenti affinché venga individuata una soluzione definitiva.

«Continuiamo ogni giorno a sollecitare tutti i soggetti coinvolti – conclude Tinti – affinché venga finalmente individuata una soluzione e venga ripristinato al più presto un servizio essenziale per il Comune, per le attività e per i cittadini».

Resta quindi l’attesa per il ripristino della linea, mentre il disservizio si avvia a superare le due settimane senza che sia ancora stata indicata una tempistica certa per la risoluzione del guasto.