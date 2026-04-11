Barbariga, 510mila euro dalla Regione per lo sport: una nuova palestra e riqualificazione dello stadio

Dalla Regione 510mila euro per lo sport: una nuova palestra e riqualificazione dello stadio.

Dalla Regione 510mila euro a Barbariga

Un finanziamento importante, un risultato inatteso e un progetto che guarda al futuro della comunità. Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Barbariga un contributo di 510mila euro destinato alla riqualificazione dell’impianto sportivo comunale.

Un intervento complessivo da oltre un milione di euro che consentirà non solo di rinnovare lo stadio, ma anche di realizzare una nuova palestra al servizio del paese e della scuola primaria.

Un esito che ha sorpreso per primo lo stesso sindaco Marco Tinti: «Quando me l’hanno detto non ci credevo. Vedere il nostro progetto arrivare primo in graduatoria in tutta Regione Lombardia ed essere finanziati è stato incredibile».

Il progetto

Il progetto, infatti, si è classificato al primo posto su 249 domande presentate, un risultato che premia mesi di lavoro e progettazione.

L’intervento prevede un investimento totale di 1.050.000 euro, di cui 510mila coperti dal contributo regionale e i restanti 540mila a carico del Comune.

Al centro dell’operazione c’è la realizzazione di una nuova palestra di circa 200 metri quadrati, una risposta concreta a un’esigenza emersa negli ultimi anni. Con il trasferimento del Municipio a Palazzo Acqui e la trasformazione della vecchia sede comunale in Casa di Comunità, Barbariga aveva infatti perso uno spazio fondamentale per l’attività sportiva.

«Da quando il Comune è stato trasferito non c’era più una palestra – sottolinea il sindaco – creando disagi alle scuole elementari e a tutta la comunità».

Accanto alla nuova struttura, il progetto prevede anche la riqualificazione complessiva del campo sportivo, con interventi dal punto di vista strutturale, sismico ed energetico.

Un aspetto, quest’ultimo, particolarmente rilevante per le casse comunali.

La gestione dell’impianto

Oggi, infatti, la gestione dell’impianto comporta costi energetici significativi: oltre 40-50mila euro l’anno tra acqua, gas ed elettricità. L’obiettivo è ridurre sensibilmente queste spese, liberando risorse da reinvestire in servizi per i cittadini.

«Risorse che, invece di finire in bollette, potranno essere investite meglio per dare al paese una struttura nuova e riqualificare tutta l’area», evidenzia Tinti.

Il progetto guarda però anche alla dimensione sociale e aggregativa.

Oltre alla palestra e al campo sportivo, è prevista la realizzazione di una Clubhouse all’interno dell’attuale corpo spogliatoi, destinata ad attività ricreative e associative.

Un intervento che punta a offrire nuove opportunità soprattutto ai più giovani: uno spazio dove fare sport, incontrarsi e crescere.

«Il pensiero va ai tanti ragazzi che frequentano il centro sportivo e ai bambini della scuola primaria, che finalmente potranno disporre di una nuova palestra», aggiunge il sindaco.

I lavori potrebbero partire già nei prossimi mesi, mentre nelle prossime settimane l’amministrazione darà ufficialmente avvio al progetto.

«La strada è ancora lunga, le cose da fare sono tante – conclude Tinti – ma questo progetto ci rende davvero orgogliosi. Quando abbiamo iniziato questo mandato avevamo promesso attenzione agli spazi, al decoro e all’aggregazione: questo intervento va esattamente in quella direzione».

Per Barbariga si tratta dunque di un passo concreto verso il futuro: un investimento che unisce sostenibilità, servizi e qualità della vita, rafforzando il ruolo dello sport come motore della comunità.