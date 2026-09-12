Ci sono libri che il tempo ingiallisce e altri che il tempo, invece, rende ancora più preziosi. Sono quelli capaci di conservare la memoria di una comunità

«Bagnolo Mella – Storia e documenti»: un libro, un paese, una comunità.

«Storia e documenti»: un libro, un paese, una comunità

Ci sono libri che il tempo ingiallisce e altri che il tempo, invece, rende ancora più preziosi.

Sono quelli capaci di conservare la memoria di una comunità, di restituire i volti delle persone che l’hanno abitata, i luoghi che l’hanno vista crescere e le vicende che ne hanno segnato il cammino. È proprio questo il significato del centenario di «Bagnolo Mella – Storia e documenti», l’opera di monsignor Paolo Guerrini pubblicata nel 1926 e oggi tornata al centro della vita culturale della comunità bagnolese.

A cento anni dalla sua prima pubblicazione, quelle pagine non vengono semplicemente celebrate. Tornano a parlare. E lo fanno attraverso un ricco percorso di iniziative che, da settembre a novembre, invita Bagnolo Mella a riscoprire la propria storia e, insieme a essa, la figura di uno dei suoi più importanti studiosi. Il centenario diventa così un’occasione per riaprire un libro che appartiene alla memoria del paese, ma anche per guardare con occhi nuovi a ciò che racconta. Un modo per tornare alle proprie radici e comprendere quanto la storia di una comunità non sia qualcosa di lontano e immobile, ma un patrimonio vivo, capace ancora oggi di creare legami, curiosità e senso di appartenenza.

«Bagnolo Mella – Storia e documenti» uscì nell’estate del 1926 dalla Tipografia Morcelliana. Quasi cinquecento pagine, accompagnate da tavole, disegni e numerose fotografie, nelle quali monsignor Guerrini raccolse il risultato di una lunga e appassionata attività di ricerca.

L’amore per il territorio e la sua gente

Dietro quelle pagine ci sono documenti cercati, conservati, studiati e messi in relazione tra loro. C’è la pazienza dell’archivista, la curiosità dello storico e soprattutto l’amore per un territorio e per la sua gente. Guerrini ricostruì così vicende, luoghi e personaggi della comunità bagnolese, lasciando un patrimonio che ancora oggi rappresenta un riferimento fondamentale per conoscere la storia locale. Ed è forse proprio questo il fascino più grande dell’anniversario: un’opera nata un secolo fa torna oggi a incontrare la comunità per la quale è stata pensata e costruita. Per questo, accanto alle celebrazioni, è stata predisposta anche la ristampa del volume, da tempo ormai irreperibile sul mercato. Un modo concreto per fare in modo che quel patrimonio non rimanga custodito soltanto negli archivi o nelle biblioteche, ma possa tornare nelle case, nelle mani e nella curiosità dei bagnolesi. Il programma nasce dalla collaborazione tra realtà diverse, unite dalla volontà di riportare al centro la storia del paese: la città di Bagnolo Mella, la parrocchia della Visitazione di Maria Vergine, il Comune di Brescia e la Civica Biblioteca Queriniana, insieme al contributo del Gruppo Ricerca Storica Bagnolo ’900, del Gruppo Fotografico Bagnolese e della Pro loco Bagnolo Mella.

Un patrimonio condiviso

Una collaborazione che racconta già qualcosa di importante: la memoria non appartiene a pochi, ma può diventare patrimonio condiviso quando istituzioni, associazioni, studiosi e cittadini scelgono di mettersi insieme. E proprio in questi giorni il percorso è già entrato nel vivo. Domenica 6 settembre, alla Galleria di Palazzo Bertazzoli, è stata inaugurata la mostra «Scintille e fiammate – Scritti e lettere di don Paolo», che rimarrà aperta fino al 20 settembre. Il titolo restituisce bene lo spirito dell’esposizione: non soltanto la figura pubblica dello storico e dell’archivista, ma anche l’uomo, il sacerdote, il giovane animato da passioni e interessi, il ricercatore instancabile che avrebbe dedicato gran parte della propria vita allo studio e alla conservazione della memoria bresciana. Attraverso scritti, lettere e testimonianze, la mostra accompagna il visitatore dentro alcuni momenti della vita di Paolo Guerrini, permettendo di incontrare una figura che, oltre i libri e gli archivi, appare nella sua dimensione più personale e umana.

Un lavoro reso possibile anche grazie al prezioso impegno del Gruppo Ricerca Storica Bagnolo ’900, che ha dedicato tempo ed energie alla ricerca e alla ricostruzione della vita di don Paolo, figura imprescindibile per la storia di Bagnolo Mella. La prima serata di approfondimento, dedicata alle «Passioni giovanili» del periodo 1880-1910, si è svolta l’8 settembre. Il prossimo appuntamento sarà invece martedì 15 settembre alle 20.30, con «Gli anni delle scelte», dedicato al periodo 1910-1930.

Le celebrazioni

Il momento ufficiale delle celebrazioni arriverà invece sabato 19 settembre alle 20.30 al Teatro Pio XI, con l’incontro «1926-2026. Centenario di Bagnolo Mella di P. Guerrini». Sarà l’occasione per raccontare più da vicino la figura del sacerdote e la sua opera, con particolare attenzione all’attività svolta presso la Biblioteca Queriniana e alla storia di Bagnolo Mella ricostruita attraverso il suo lavoro. Ma il filo della memoria non si fermerà a Bagnolo. Sabato 3 ottobre, infatti, il percorso porterà a Brescia, alla Biblioteca Queriniana, dove è custodito il prezioso «Fondo Guerrini».

L’incontro, dal titolo «Paolo Guerrini (1880-1960) – Modesto autodidatta, storico, archivista, bibliotecario», permetterà di conoscere più da vicino questo importante patrimonio documentario e l’attività di Guerrini come archivista. In ottobre sarà poi il momento di tornare a parlare direttamente della «Storia di Bagnolo». Nei pomeriggi del 13, 20 e 27 ottobre, a Palazzo Bertazzoli, la L.A.B.A.CO. proporrà un ciclo di incontri dedicati all’approfondimento della storia della comunità. Non soltanto una successione di date e avvenimenti, ma un viaggio dentro quelle «radici» che hanno contribuito a dare forma a Bagnolo nel corso dei secoli. Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra storia e documenti, ai legami tra la Pieve e il Comune che già nel Medioevo contribuirono a definire l’identità della comunità e, più avanti, allo sviluppo delle istituzioni locali alla fine dell’Ottocento.

Il percorso si concluderà poi a Brescia, il 7 novembre, con «Sulle tracce di Mons. P. Guerrini», una visita guidata nei luoghi legati alla sua vita e alla sua attività: la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Biblioteca Queriniana e il Santuario di Santa Maria delle Grazie. A chiudere ufficialmente le celebrazioni sarà infine la Santa Messa in suffragio di monsignor Paolo Guerrini, in programma il 28 novembre alle 18.30 nella Basilica della Visitazione di Maria Vergine. Quello del centenario, dunque, non sarà soltanto un calendario di appuntamenti. È soprattutto un percorso che prova a mettere insieme memoria, ricerca e comunità. Perché dietro il nome di Paolo Guerrini e dietro il titolo di un libro pubblicato nel 1926 c’è qualcosa che riguarda ancora profondamente Bagnolo Mella: la necessità di sapere da dove si viene per comprendere meglio dove si sta andando. Un secolo fa Guerrini raccolse documenti, fotografie, testimonianze e frammenti di storia per impedire che il passato andasse perduto. Oggi, cento anni dopo, quella stessa memoria torna a essere condivisa, raccontata e consegnata a una nuova generazione.

L’anniversario

È questo, forse, il modo più bello per celebrare un anniversario: non limitarsi a guardare indietro, ma far tornare vivo il passato nel presente. Bagnolo Mella torna così a sfogliare la propria storia. Lo fa attraverso le parole di Guerrini, attraverso le sue carte, le sue lettere, i luoghi che ha frequentato e le vicende che ha scelto di raccontare. E in quelle pagine, scritte un secolo fa, può ancora riconoscersi una comunità intera. Perché la storia di un paese non è fatta soltanto di grandi avvenimenti. È fatta di persone, di luoghi, di ricordi, di fotografie conservate nei cassetti, di documenti custoditi negli archivi e di storie tramandate nel tempo. Riscoprirla significa ritrovare una parte di noi.

E custodirla significa consegnare alle generazioni che verranno qualcosa di prezioso: la consapevolezza delle proprie radici, della propria identità e della comunità alla quale appartengono.