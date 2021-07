Avis: Gianpietro Briola riconfermato presidente nazionale

Il bresciano Giampietro Briola è stato riconfermato presidente Avis Nazionale. Di casa a Verolavecchia, direttore del Pronto soccorso dell'ospedale di Manerbio, continuerà a coordinare l’associazione volontari italiani del sangue anche nel prossimo quadriennio ricco di progetti e nuove strategie.

Gianpietro Briola riconfermato presidente nazionale Avis

L'Avis nazionale ancora una volta porta la firma di Brescia. Ottimo il risultato ottenuto nella seduta del Consiglio nazionale Avis, sabato, quando ben 38 voti su 40 hanno posto Briola come guida per i prossimi anni. Oltre a quella acquisita a contatto diretto con l’emergenza data la sua direzione del Pronto Soccorso di Manerbio, Briola metterà a disposizione gli oltre trent’anni di esperienza nel coordinamento del volontariato organizzato. Il presidente rieletto, dopo aver ringraziato i consiglieri, ha voluto ricordare quanto i mesi passati abbiano rappresentato un momento di estrema difficoltà «per la nostra associazione e non solo. La pandemia non ha scalfito l’impegno e la forza di volontà che tutti i volontari attivi sul territorio hanno profuso di fronte a un nemico tanto invisibile quanto ostico da sconfiggere - ha poi precisato - Quello che inizia oggi, per me e per chi mi affiancherà nei prossimi quattro anni, sarà un mandato ricco di sfide e di appuntamenti a cui non possiamo mancare».

