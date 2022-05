lago d'iseo, endine e moro

Saranno utilizzato per manutenzioni ordinarie e straordinarie in aree portuali ed extraportuali.

Un tesoretto di 300mila euro sarà a disposizione dei Comuni bresciani e bergamaschi che partecipano l'ente, che dovranno far pervenire i progetti ad Adb entro fine ottobre. Gli altri 400mila verranno impiegati per le manutenzioni delle infrastrutture portuali ed extraportuali.

Autorità di bacino destina 700mila euro di "avanzo" ai Comuni

A fine aprile l'assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro ha approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2021. Bilancio che conta 2.063.000 euro di canoni concessori incassati, suddivisi tra 545.865 euro provenienti dalla tassa sui posti barca e 1.517.619,46 euro da altre concessioni.

L'avanzo di amministrazione è pari a 853.648,18 euro, di cui 53.648,18 relativi al fondo di ammortamento dei beni patrimoniali e 100.000 con altri vincoli. La convenzione stipulata tra i comuni partecipanti ad AdB prevede che l'avanzo venga redistribuito ai comuni stessi, proporzionalmente alle quote di partecipazione.

“E' un risultato che ci permette di continuare nel solco segnato anche in passato e di garantire gli investimenti sui tre laghi di nostra competenza – ha sottolineato Francesca Bertolini, consigliere di AdB - Nonostante questi due ultimi due anni caratterizzati dalla Pandemia, e grazie al lavoro degli uffici dell'ente e alla collaborazione anche con l'ente regionale, sarà possibile la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e delle zone portuali, oltre che favorirne la messa in sicurezza, con l'obiettivo di rendere ancora più fruibili i nostri tre specchi d'acqua”.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di applicare al bilancio quota parte dell'avanzo di amministrazione, ragione per cui 700mila euro verranno destinati ad interventi di manutenzione straordinaria del demanio lacuale: i Comuni (9 bresciani e 13 bergamaschi) avranno a disposizione 300mila euro, suddivisi in base alle percentuali di rappresentanza. Le amministrazioni dovranno far pervenire all'Autorità di Bacino i progetti – relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie - entro il 31 ottobre.

Un importo pari a 400mila Euro invece, sarà destinato alla manutenzione delle infrastrutture portuali e demaniali, con modalità stabilite da AdB: i progetti riguarderanno le aree portuali regionali e il demanio extraportuale, e la loro messa in sicurezza, il loro potenziamento ed il miglioramento funzionale.