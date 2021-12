É successo a Pontoglio, in via San Rocco. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso.

Auto esce fuori strada e finisce contro un portone

Erano da poco passate le 21 quando i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Un’auto, sulla quale viaggiavano due persone, é finita fuori strada ed è andata a sbattere contro un portone. É successo in via San Rocco. Sul posto si sono precipitati i sanitari e i Vigili del fuoco di Palazzolo, ma fortunatamente nessuno é rimasto gravemente ferito. Un coinvolto é stato trasferito all’ospedale di Chiari in codice verde.