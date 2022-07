Grande partecipazione all'undicesima edizione della manifestazione organizzata dal Movimento cooperativo palazzolese.

Auto e moto d'epoca animano il Trofeo Ambrosetti

Come ogni anno una grande emozione. L'undicesima edizione del Trofeo Bruno Ambrosetti, andato in scena in collaborazione con la Coppa Tullio Bordogna sabato, è stata un successo incredibile. Davvero numerose le auto e le moto d'epoca che hanno partecipato alla manifestazione promossa dal Movimento cooperativo palazzolese insieme a tante altre realtà del territorio. Presente all'evento, sia ai nastri di partenza in piazza Roma nel cuore della città sia la sera per le premiazioni nel piazzale davanti al Municipio, il primo cittadino Gianmarco Cossandi. Una giornata all'insegna del divertimento e della passione per i veicoli storici, che hanno percorso le vie lungo il fiume Oglio. Ma anche un momento per ricordare illustri palazzolesi come Bruno Ambrosetti e Tullio Bordogna, ma anche Gino Faini e Armando Marini. Figure che hanno dato tanto alla propria comunità e per questo sono state ricordate in questa occasione.

