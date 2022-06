E' tornato Sport nei Parchi per animare l’estate clarense con tantissime attività all’aria aperta per grandi e bambini: un modo sano per usufruire degli spazi della propria città. Chiari.

Attività fisica e divertimento: è tornato Sport nei Parchi

È questa la conferma dell’iniziativa dell'Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi che ha preso il via lunedì 6 giugno e proseguirà per ben due mesi, fino a venerdì 29 luglio. Diverse le realtà clarensi che hanno aderito al progetto, dando la propria disponibilità e il proprio contributo, a favore della collettività.

Così, ogni giorno sarà possibile partecipare a qualche attività motoria o sportiva all'interno dei parchi pubblici e il tutto sarà completamente gratuito per qualunque cittadino, dato che i costi saranno coperti dall'Amministrazione stessa. Con Sport nei Parchi si vuole rimarcare che l’attività fisica è un ottimo alleato per prendersi cura della propria salute facendo prevenzione, nonché uno strumento per creare momenti di aggregazione e socializzazione sana e sicura, anch’essa necessaria.

Con Sport nei Parchi le realtà che operano nell’ambito motorio sportivo, potranno farsi nuovamente conoscere e apprezzare dalla cittadinanza, anche in un’ottica di prosieguo futuro dell’attività fisica dei partecipanti.

L'intervento del consigliere

«Come sempre, quando c’è da darsi da fare per la cittadinanza proponendo iniziative a vantaggio della collettività, la sinergia tra Amministrazione e realtà locali si rivela la chiave di volta e la prova dell’importante tessuto associativo della nostra città – ha commentato il consigliere con incarico allo Sport Cristian Vezzoli, ideatore e promotore dell’iniziativa –. Riuscire a offrire due mesi di attività all’aria aperta per tutti gratuitamente è un grande risultato, e credo possa davvero portare benefici a tutti. Sono davvero grato a ogni realtà che ha aderito al progetto».

Tra le associazioni presenti, GSA Badminton, ASD Power Up Dance, ASD Ritmica Cg2000, ASD Neijia Quan, Il Faro 50.0, Atletica Chiari e Shotokan Karate Chiari.

Il calendario degli appuntamenti con le modalità di iscrizione verrà pubblicato sui canali social e di comunicazione del Comune di Chiari.