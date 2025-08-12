Sanità

ASST Franciacorta valorizza la figura dell’Assistente di Tirocinio: professionisti che si mettono a disposizione per formare gli infermieri del futuro.

Il riconoscimento da parte di Asst Franciacorta

Si tratta di figure molto importanti nel percorso formativo degli studenti del corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Brescia impegnati all'interno delle strutture aziendali.

Nel dettaglio

L’Assistente di Tirocinio è l’infermiere che all’interno della sede di tirocinio assume un ruolo centrale nel percorso formativo dei futuri infermieri rappresentando un modello di ruolo. Questo presidia il processo di apprendimento degli studenti e li guida verso l’acquisizione delle competenze professionali rappresentando un “modello di ruolo”. Attraverso una relazione educativa centrata sullo studente, l’Assistente di Tirocinio presidia i processi di apprendimento nei diversi setting clinici, attivando le connessioni fra la teoria e la pratica e facilitando lo sviluppo delle competenze professionali. La figura assume una funzione di guida e di supporto; seleziona e presidia le opportunità di apprendimento che consentano allo studente di sperimentarsi in ambiente protetto e di raggiungere i risultati di apprendimento attesi, facendosi sempre garante della sicurezza delle persone assistite.

L’Assistente di Tirocinio è nominato dal Consiglio di Corso, su proposta del Direttore didattico di sede, e richiede il possesso di specifici requisiti (sia legati a competenze cliniche che pedagogiche) che si sviluppano con l'esperienza e con percorsi formativi specifici. Il ruolo è su base volontaria e non prevede un compenso economico: una scelta motivata dal desiderio di trasmettere il proprio sapere ed offrire ai più giovani quanto appreso con anni di esperienza.

Workshop formativi

Presso il Corso di Laurea in Infermieristica, afferente all’Università degli Studi di Brescia, sono in corso dei Workshop formativi di confronto per migliorare il gioco di squadra nel processo formativo degli studenti. Durante l'ultimo incontro formativo, con le tutor della didattica professionale e il Direttore della sede Maria Grazia Ghitti, è emersa con forza la ricchezza di questo ruolo.

Gli Assistenti di Tirocinio lo definiscono coinvolgente, stimolante e gratificante, perché permette non solo di insegnare, ma anche di crescere insieme. Mettersi a disposizione, per molti, significa restituire ciò che si è ricevuto nel proprio percorso e contribuire attivamente alla costruzione di una sanità basata su valori condivisi.

“Il tirocinio è il cuore pulsante della formazione infermieristica e chi sceglie di accompagnare gli studenti lo fa con passione e spirito di servizio. Gli Assistenti di Tirocinio sono il volto di una professione che si rinnova ogni giorno nella relazione, nella cura e nel dono di sé agli altri. A loro un sentito ringraziamento per il prezioso contributo offerto, con generosità e professionalità, a favore della crescita delle nuove generazioni di infermieri” – ha ribadito, infine, la Direzione di ASST Franciacorta.