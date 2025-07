Asst Franciacorta: Sara De Trane nuovo direttore della "Gestione Tecnico Patrimoniale".

novità

Novità in Asst Franciacorta

L'architetto Sara De Trane è il nuovo Direttore della Struttura Complessa "Gestione Tecnico Patrimoniale" in Asst Franciacorta. Una novità importante in termini di potenziamento e rinnovamento. La nomina, avvenuta a seguito di un avviso pubblico indetto con decreto del Direttore Generale, Alessandra Bruschi, vedrà l'architetto De Trane in ASST Franciacorta a partire da settembre 2025. Il nuovo Direttore della Struttura Complessa “Gestione Tecnico Patrimoniale” vanta una solida esperienza professionale nel settore, specialmente in ambito sanitario.

Sara De Trane

Laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano e iscritta all'Ordine degli Architetti di Monza e della Brianza dal 2005, ha ricoperto incarichi di grande responsabilità presso l'ASST Brianza (precedentemente Ospedale Civile di Vimercate). Dal 2017 al 2023, è stata Dirigente Architetto presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e, da giugno 2023, Responsabile della S.S. Manutenzione. Nel corso della sua carriera si è occupata di progettazione d'interni, gare d'appalto, rendicontazione e monitoraggio del budget, con particolare attenzione agli investimenti legati al Piano di Riorganizzazione Ospedaliera e agli interventi antincendio. Ha inoltre svolto il ruolo di RUP e referente aziendale per la realizzazione delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali (COT), in linea con l'attuale processo di rafforzamento della rete territoriale di ASST Franciacorta.

Le sue parole

"Sono entusiasta di assumere questo nuovo e stimolante incarico presso ASST Franciacorta. Affronto con determinazione questa nuova sfida, consapevole dell'importanza del ruolo. La mia priorità sarà mettere a disposizione tutta la mia competenza per lavorare in modo costruttivo e a beneficio di tutti. L'ottima accoglienza ricevuta mi infonde ulteriore energia per contribuire con positività a questa nuova avventura”, ha dichiarato l'architetto De Trane.

Una fase decisiva

L’arrivo del nuovo Direttore coincide con una fase decisiva per ASST Franciacorta, impegnata in un ampio processo di potenziamento strutturale e organizzativo. L’Azienda sta infatti evolvendo verso un modello di sanità sempre più integrato e vicino al cittadino, che unisce l’efficienza ospedaliera alla presenza capillare sul territorio. Fulcro di questo processo di rinnovamento sono le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali, asset strategici per il rafforzamento dell’assistenza di prossimità e per garantire una reale continuità delle cure tra ospedale e territorio.

Attualmente sono in corso 34 interventi strutturali, che interessano direttamente queste nuove articolazioni della rete territoriale, oltre a rilevanti opere di adeguamento e riqualificazione dei presidi ospedalieri. Tali progettualità, già avviate, sono sostenute da un investimento complessivo superiore a 75 milioni di euro, proveniente da fondi PNRR, PNC, statali e regionali.

Tra i progetti chiave figura anche lo studio di fattibilità affidato al Politecnico di Milano, che valuterà costi e benefici della costruzione di un nuovo ospedale a Chiari o della riqualificazione dell’attuale presidio, con l’obiettivo di rispondere in modo sostenibile ed efficace alle future esigenze sanitarie del territorio. In questo contesto, la nomina dell’architetto De Trane rappresenta una scelta strategica per guidare, con visione e competenza, questa fase di trasformazione e sviluppo.