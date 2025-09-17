Asst Franciacorta: sabato l’Open Day Vaccinale all’ospedale di Chiari.
Open Day Vaccinale organizzato da Asst Franciacorta
Si terrà sabato 20 settembre 2025 dalle 9 alle 17 l’Open Day Vaccinale organizzato da Asst Franciacorta all’ospedale di Chiari.
“Si tratta di un’opportunità importante per prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari – hanno fatto sapere – . L’accesso è libero e senza prenotazione, e sarà possibile ricevere informazioni utili e vaccinazioni gratuite”.
I vaccini disponibili
Numerosi i vaccini disponibili durante la giornata:
· HPV (Papillomavirus): rivolto a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 26 anni non ancora vaccinati, ma anche per alcune categorie a rischio.
· Meningococco ACWY: gratuito per i minori fino ai 18 anni, estesa anche ad alcuni soggetti a rischio.
· Meningococco B: somministrato gratuitamente ai nati nel 2012 e 2013, estesa anche a specifiche categorie a rischio.
· DTP+P (Difterite, Tetano, Pertosse, Polio): disponibile per tutte le fasce d’età.
· MPR (Morbillo, Parotite, Rosolia): anch’esso disponibile per tutti, senza limiti d’età.
“Un’occasione da non perdere per ricevere protezione contro malattie prevenibili – hanno tenuto a sottolineare – e per chiarire eventuali dubbi con personale sanitario qualificato. Non serve prenotarsi, basta presentarsi”.