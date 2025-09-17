Asst Franciacorta: sabato l’Open Day Vaccinale all’ospedale di Chiari.

Si terrà sabato 20 settembre 2025 dalle 9 alle 17 l’Open Day Vaccinale organizzato da Asst Franciacorta all’ospedale di Chiari.

“Si tratta di un’opportunità importante per prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari – hanno fatto sapere – . L’accesso è libero e senza prenotazione, e sarà possibile ricevere informazioni utili e vaccinazioni gratuite”.