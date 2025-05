Asst Franciacorta: martedì (H) Open Day per la prevenzione cardiovascolare.

Servizi gratuiti

Martedì 27 maggio 2025 Fondazione Onda Ets coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere l'(H) Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare. In questo modo vengono offerti servizi gratuiti clinico diagnostici e informativi alla popolazione. Sono incluse visite specialistiche, esami strumentali, colloqui, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, reumatologia.

Asst Franciacorta apre le sue porte nei Presidi di Chiari e Iseo

"In occasione dell’Open Day per la prevenzione cardiovascolare promosso da Fondazione Onda ETS, ASST Franciacorta è orgogliosa di aderire all’iniziativa mettendo a disposizione della cittadinanza visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti presso i presidi ospedalieri di Chiari e Iseo, entrambi insigniti del Bollino Rosa. Questa giornata rappresenta un'importante opportunità per sensibilizzare la popolazione, in particolare le donne, sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari, che rappresentano ancora oggi una delle principali cause di mortalità. Ringrazio il personale sanitario e tutto il team coinvolto per l’impegno e la disponibilità nel promuovere salute e benessere attraverso iniziative concrete e inclusive. Invito tutti i cittadini a cogliere questa occasione per prendersi cura della propria salute." – ha commentato il Direttore Generale di ASST Franciacorta, Alessandra Bruschi.

La prima causa di morte in Italia

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tali patologie sono responsabili del 31 per cento dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030. “Nell’anno del nostro ventennale, promuoviamo questo (H) Open day con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità nelle malattie cardiovascolari.” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS.

“Infatti, la maggior parte dei problemi cardiaci tende a svilupparsi lentamente, nel corso di molti anni. Spesso, i danni alle arterie, che sono la causa principale di infarti e ictus, sono legati a dimenticanze, seppur piccole, che si protraggono nel corso della vita. Tuttavia, con l’adozione di corrette strategie preventive e di piccoli accorgimenti, è possibile porvi rimedio, diminuendo quindi il rischio cardiovascolare”.

L'offerta

Nella giornata di martedì 27 maggio 2025, ASST Franciacorta offre servizi gratuiti e prestazioni in Cardiologia e Diabetologia presso il Presidio Ospedaliero di Chiari e di Iseo.

Ospedale di Chiari

Nella giornata del 27 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 16:00, la Cardiologia offrirà 10 slot di visite cardiologiche con effettuazione degli ECG per le donne maggiorenni (non a carico di un cardiologo) presso l’ambulatorio di Cardiologia del 1° piano. Prenotazione obbligatoria al numero 030.7102273 oppure allo 030.7102275 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00. La Diabetologia, invece, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, attiverà presso l’Ambulatorio di Diabetologia, al 1° piano (stanze 13 e 14) un servizio di distribuzione di materiale informativo realizzato per l’iniziativa e il calcolo del rischio cardiovascolare per le pazienti diabetiche in visita. La prenotazione non è obbligatoria. Per informazioni diabetologia.chiari@asstfranciacorta.it.

Ospedale di Iseo

Nella giornata del 27 maggio, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, la Cardiologia offrirà 8 slot di visite cardiologiche con effettuazione degli ECG per le donne maggiorenni (non a carico di un cardiologo) presso l’ambulatorio di Cardiologia del 2° piano. Prenotazione obbligatoria al numero 030.7103536 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.00. La Diabetologia, invece, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, attiverà presso i Poliambulatori (secondo piano) un servizio di distribuzione di materiale informativo realizzato per l’iniziativa e il calcolo del rischio cardiovascolare per le pazienti diabetiche in visita. La prenotazione non è obbligatoria. Per informazioni è possibile scrivere a diabetologia.iseo@asst.franciacorta.it.

Bollino Rosa

Fondazione Onda ETS Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa; il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale e in fase di rinnovo con il bando aperto fino al 31 maggio per il biennio 2026-2027, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

I servizi offerti dalle strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno consultabili a partire dal 15 maggio 2025 sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “consulta i servizi offerti”. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i relativi servizi offerti.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile avere maggiori info e: • Consultare le schede degli ospedali premiati e i relativi servizi, utilizzando un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica. • Pubblicare un commento sui servizi premiati in base all’esperienza personale. • Conoscere le iniziative realizzate da Fondazione Onda ETS in collaborazione con gli ospedali Bollino Rosa. L’iniziativa è realizzata con la media partnership di Adnkronos Salute, Baby Magazine, Dottnet, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera e con il patrocinio di SIIASocietà Italiana dell’Ipertensione Arteriosa, SIMG-Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie e SIPREC-Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare.