Asst Franciacorta: le nuove nomine negli organi elettivi dei sindaci.

Ieri sera (giovedì 5 settembre 2024) si sono svolte le votazione per la sostituzione dei membri decaduti nell’ambito degli organi elettivi dei Sindaci in seno ad ASST Franciacorta.

Le nomine

In particolare è stato necessario eleggere tre componenti nel Consiglio di Rappresentanza dei sindaci per sostituire i decaduti: Sen. Gianpietro Maffoni, Cons. Massimo Vizzardi e Paolo Musatti.

Al loro posto sono stati eletti Ugo Buffoli, Sindaco di Monticelli Brusati; Simone Zanetti, Sindaco di Maclodio; Italo Spalenza, Sindaco di Trenzano.

Inoltre, per l’assemblea dei Sindaci del distretto Oglio ovest, al posto di Erika Zanardini, è stato eletto Luigi Cuneo Sindaco di Castrezzato; mentre in quella del distretto Sebino e Monte Orfano, in sostituzione di Marco Ghitti è stato eletto Michele Brescianini, Assessore ai servizi sociali del comune di Iseo