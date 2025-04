Asst Franciacorta: in arrivo il nuovo robot chirurgico.

Un nuovo robot chirurgico per l'Asst Franciacorta

Elevata tecnologia e precisione, queste le caratteristiche dell'apparecchiatura all'avanguardia della quale si dota l'Asst Franciacorta congiuntamente con Asst Garda. É infatti tra le destinatarie di uno degli undici sistemi robotici chirurgici che andranno ad arricchire le apparecchiature in possesso di alcune ASST della Lombardia.

“Siamo lieti che Regione Lombardia abbia approvato la nostra richiesta di dotazione di un nuovo sistema robotico da utilizzare in collaborazione con l’ASST Garda, con la quale è in essere una preziosa collaborazione per la Breast Unit. Il suo arrivo rappresenta un passaggio fondamentale per l’innovazione delle modalità di cura e ci permette di dotare i nostri professionisti di strumenti all’avanguardia al fine di garantire un’assistenza sempre più qualificata e all’altezza delle esigenze dei pazienti”, ha dichiarato il Direttore Generale di ASST Franciacorta, Alessandra Bruschi.

Negli scorsi giorni, infatti, la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato un provvedimento per il rafforzamento del sistema sanitario regionale e ha deciso l’introduzione di nuovi sistemi robotici chirurgici in 11 Aziende Socio Sanitarie Territoriali. Le ASST che hanno fatto richiesta di dotazione robotica, proprio come Franciacorta e Garda che nei mesi scorsi hanno presentato un documento congiunto con le firme di Direttori, dirigenti, chirurghi e anestesisti, infermieri e professionisti sanitari che a gran voce e in modo univoco hanno richiesto l’apparecchiatura, potranno avviare un appalto specifico.

“Il sistema di chirurgia robotica favorisce il lavoro del chirurgo, permettendogli di operare a distanza, mediante una consolle comandi e bracci robotici. Gli interventi potranno essere più precisi grazie alla tecnologia avanzata che consente di intervenire anche in casi complessi con una evoluzione tecnica mininvasiva della laparoscopia”. – ha dichiarato il dottor Stefano Benedetti, Direttore del Dipartimento di Area Chirurgica e della SC Chirurgia.

Interventi più rapidi, più veloce la ripresa del paziente

Gli interventi potranno, inoltre, essere più rapidi così come si ridurranno anche i tempi di recupero del paziente sottoposto all’operazione con l’ausilio di quest’apparecchiatura.