Asst Franciacorta: Filippo Migliorini è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Urologia.

Il nuovo direttore della Struttura Complessa di Urologia all'Asst Franciacorta è il dottor Filippo Migliorini. Il suo ingresso, a partire dal mese di agosto, segna un momento di grande rilevanza per l’ASST che, contemporaneamente, si prepara all’arrivo, in collaborazione con ASST Garda, di un robot chirurgico di ultima generazione. Grazie alla consolidata esperienza del dott. Migliorini nell’ambito della chirurgia robotica, ASST Franciacorta potrà, infatti, contare su una guida esperta e qualificata per valorizzare al massimo le potenzialità di questa nuova tecnologia. Un passo evolutivo che apre a importanti prospettive in termini di innovazione, qualità delle cure e sicurezza per i pazienti.

“Siamo particolarmente lieti dell’ingresso del dottor Migliorini in ASST Franciacorta quale nuovo Direttore della Struttura Complessa di Urologia. La sua nomina rappresenta un’opportunità significativa di crescita e sviluppo, sia sotto il profilo professionale che tecnologico. Siamo certi che saprà mettere a frutto la propria consolidata esperienza e le proprie competenze, contribuendo in modo determinante all’evoluzione del reparto. Confidiamo che l’accoglienza da parte dell’équipe sarà calorosa e collaborativa, e siamo convinti che, insieme, potranno raggiungere traguardi importanti a beneficio della qualità dell’assistenza offerta ai nostri pazienti”, ha commentato Oliviero Rinaldi, Direttore Sanitario di ASST Franciacorta.

Classe 1966, sposato e papà di tre figlie, il dottor Filippo Migliorini arriva a Chiari dopo oltre 25 anni trascorsi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Urologia e con Master Universitari di II livello in Andrologia e Prostectomia Radicale Robot Assistita, vanta una carriera impeccabile con incarichi dirigenziali di pieno prestigio, collaborazioni con specialisti del settore, come i professori Walter Altibani e Alessandro Antonelli (nonché suoi Direttori), e numerose pubblicazioni e titoli scientifici.

“In questi anni di carriera trascorsi nella medesima realtà, ho potuto dedicarmi sia all’aspetto medico-scientifico che alla formazione delle future generazioni. Questo mi ha anche permesso di produrre oltre 150 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e di partecipare a innumerevoli interventi chirurgici in diretta, insieme a stimati colleghi e direttori – ha dichiarato il dottor Migliorini – Inoltre, l’ambiente universitario, caratterizzato da vivacità culturale e scientifica, mi ha dato la possibilità di insegnare e trasmettere la mia esperienza agli studenti e ai giovani medici, con l'obiettivo di contribuire alla loro crescita professionale”.

Nel corso degli anni, il dottor Migliorini ha potuto perfezionare la sua esperienza nelle tecniche di chirurgia robotica, laparoscopica e minivasiva contribuendo in modo significativo allo sviluppo di pratiche innovative.

“Le mie competenze in chirurgia mini-invasiva e robotica mi hanno permesso di acquisire molta esperienza nelle principali aree urologiche, come la chirurgia del rene, della vescica e della prostata, in andrologia – ha proseguito il nuovo Direttore – Arrivo in ASST Franciacorta spinto dalla volontà di aumentare il livello delle prestazioni, perfezionando ulteriormente le capacità di trattare patologie complesse e curando l’introduzione di tecniche robotiche che andranno ad aggiungersi a quelle mini-invasive, già parte integrante dell'offerta sanitaria dell’ospedale. Sono entusiasta di potermi mettere a disposizione in questo nuovo ruolo, con l’impegno di continuare a far crescere la qualità dei servizi offerti ai pazienti”.

La strategia che il dottor Migliorini intende perseguire prevede l'integrazione di un approccio globale al paziente con un'accresciuta focalizzazione sulla medicina territoriale.

“Ritengo fondamentale adottare un approccio multidisciplinare, garantendo un counseling accurato e completo, accompagnato da informazioni chiare sulle patologie, sulle opzioni di trattamento e sugli interventi previsti, oltre che un attento follow-up. Il paziente deve essere informato e partecipe del proprio percorso di cura. In questo contesto, i medici si confrontano costantemente in team, valutando le specificità di ogni caso per individuare un percorso terapeutico personalizzato – ha proseguito il dottor Migliorini – Inoltre, credo che la comunicazione e la collaborazione con la medicina territoriale siano essenziali. È importante informare i medici di medicina generale sulle novità scientifiche e terapeutiche così come sugli approcci più innovativi. Questo scambio di informazioni contribuisce a creare una rete più solida tra ospedale e territorio, migliorando la continuità assistenziale e il trattamento complessivo dei pazienti.”

Infine, non è mancato un riferimento al team di lavoro e alla valorizzazione delle competenze.