Asst Franciacorta: attività di prevenzione a Chiari, Orzinuovi e Rovato.

Prevenzione, le iniziative di Asst Franciacorta

Martedì 4 marzo 2025 si celebra la giornata mondiale contro l'HPV mentre sabato 8 marzo 2025 la Giornata Internazionale della Donna: due occasioni per ricordate a tutti l'importanza della prevenzione per la salute. A tal proposito Asst Franciacorta organizza attività di prevenzione nei presidi e nelle strutture sanitarie di Chiari, Orzinuovi e Rovato.

Gli appuntamenti nel dettaglio

Chiari

Martedì 4 marzo e giovedì 6 marzo 2025: ambulatorio vaccinale dalle 8.30 alle 12.30 al centro vaccinale dell'ospedale di Chiari, rivolto alle fasce di età dagli 11 ai 26 anni e alle categorie di rischio previste dal PRPV 2024. Per la giornata di martedì 4 marzo 2025 l'accesso sarà libero, per giovedì 6 marzo 2025 invece l'accesso è su prenotazione al numero 030/7103018.

Sabato 8 marzo 2025 invece sarà la volta dello screening Hpv - Pap Test e Hpv Test dalle 8.30 alle 12.30 in Casa della Comunità -Consultorio, Piazza Martiri della Libertà, 20 Chiari. L'accesso sarà libero per le donne dai 25 ai 64 anni. Previsto poi Open Day Vaccinale dalle 9 alle 17 al Centro vaccinale dell'ospedale di Chiari, accesso libero per fasce d'età compresa tra gli 11 e i 26 anni e alle categorie di rischio previste dal Prpv 2024.

Orzinuovi

Martedì 4 marzo 2025 e giovedì 6 marzo 2025 screening mammografico dalle 9 alle 12 all'ospedale di Orzinuovi, accesso libero per donne dai 25 ai 64 anni. Sabato 8 marzo 2025 open day vaccinale dalle 9 alle 17 al centro vaccinale dell'Ospedale di Orzinuovi, accesso libero per fasce d'età dagli 11 ai 26 anni e categorie di rischio previste dal Prpv 2024.

Rovato

Sabato 8 marzo 2025 screening hpv dalle 8.30 alle 12.30 al Consultorio Viale Lombardia, 33/A, Rovato. Accesso libero per le donne dai 25 ai 64 anni.