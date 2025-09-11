Asst Franciacorta: aperto il nuovo Punto Prelievi a Coccaglio. Avviene a pochi giorni di distanza dall’apertura del punto prelievi a Lograto sempre per Asst Franciacorta.

A Coccaglio Asst Franciacorta apre il nuovo Punto Prelievi

Con l’apertura presso la Fondazione Monauni, Asst Franciacorta porta i servizi sempre più vicini ai cittadini, riducendo gli spostamenti e offrendo un’assistenza di prossimità, semplice e accessibile. La scelta di attivare questo nuovo Punto Prelievi, in un complesso che già ospita i Medici di Medicina Generale e diventerà un vero e proprio Polo Sanitario, nasce dalla volontà di rafforzare il legame con la comunità e garantire che ogni persona possa trovare, anche vicino casa, un servizio sanitario efficiente, integrato e sicuro. La prossimità non è solo una questione geografica, ma un impegno concreto: essere accanto ai cittadini, ascoltarne i bisogni e offrire risposte tempestive e di qualità.

Presenti il Direttore Generale Alessandra Bruschi, il Direttore Sociosanitario Andrea Ghedi, i coordinatori infermieristici Simona Bertoli e Chiara Quintiero, il personale sanitario e l’Amministrazione comunale con il sindaco Monica Lupatini, l’assessore alla Salute della Persona Alex Sirani, il presidente della Fondazione Monauni Elio Massetti insieme al vice Luciano Bellini e al medico di base Francesca Zampatti.

Il nuovo servizio

Il nuovo servizio, disponibile per maggiorenni con accesso diretto presso il punto prelievi verrà effettuato settimanalmente. Gli orari di prelievo sono fissati per tutti i giovedì feriali, dalle 7.30 alle 9.30. Il ritiro del referto avviene online sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) oppure, previa richiesta, il referto viene consegnato personalmente presso l’ambulatorio prelievi dalle ore 9 alle ore 09.30 il giovedì successivo.

La gallery