sanità

L’attuazione di questa Politica si concretizza attraverso azioni operative articolate su più livelli

Asst Franciacorta adotta il Protocollo Politica 010 per la Medicina di Genere, per una sanità più inclusiva.

Finalità

Si tratta di un importante documento programmatico mira a promuovere l’integrazione sistematica dell’approccio di genere nell’ambito delle attività sanitarie e sociosanitarie, sia ospedaliere che territoriali, con l’obiettivo di garantire cure appropriate, personalizzate ed efficaci per ogni cittadino, tenendo conto delle specificità biologiche, psicologiche, sociali e culturali che influenzano la salute di donne e uomini.

Asst Franciacorta: nel dettaglio

La Medicina di Genere, infatti, riconosce che le differenze tra individui – non solo biologiche, ma anche determinate da fattori ambientali e socioculturali – incidono in modo significativo sullo stato di salute, sull’insorgenza delle malattie, sulla risposta alle terapie e sull’accesso ai servizi sanitari. In linea con le indicazioni delle principali istituzioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ASST Franciacorta intende contribuire all’eliminazione delle disuguaglianze e alla costruzione di percorsi di cura sempre più inclusivi.

Su vari livelli

L’attuazione di questa Politica si concretizza attraverso azioni operative articolate su più livelli:

Formazione e aggiornamento continuo: sarà promossa la diffusione della cultura della Medicina di Genere tra tutti i professionisti dell’Azienda, affinché sviluppino una piena consapevolezza dell’impatto del genere su salute, malattia e benessere psicofisico.

Centralità della persona assistita: l’approccio rafforza il concetto di personalizzazione delle cure e della presa in carico, nel rispetto delle evidenze scientifiche che documentano le differenze di genere nella risposta clinica e terapeutica.

Individuazione di facilitatori aziendali: in ogni struttura dell’ASST saranno identificati operatori formati e sensibili al tema, con il compito di supportare l’implementazione del modello e promuovere buone pratiche.

Valorizzazione della collaborazione multidisciplinare: il protocollo si fonda sull’esperienza e sulla competenza dei professionisti dell’Azienda, promuovendo l’integrazione tra discipline e professionalità diverse sia in ambito ospedaliero che territoriale.

La missione

L’adozione di questo protocollo rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di ASST Franciacorta a garantire servizi sanitari di elevata qualità, orientati alla persona, rispettosi delle differenze e capaci di rispondere in modo mirato ai bisogni di salute della popolazione.