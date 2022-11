Asst della Franciacorta, al via il primo corso di venipuntura per i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica

L’Asst della Franciacorta è la prima Azienda pubblica sanitaria nel bresciano a dare il via al corso.

Il personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica dell’ASST della Franciacorta è stato formato ed abilitato al reperimento degli accessi venosi. Per la prima volta nel Piano Formativo Aziendale è stato inserito un corso di venipuntura dedicato ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dell'ASST della Franciacorta.

Sono passati ormai oltre vent’anni dalla legge 42/99 che trasformò il Tecnico di Radiologia da arte ausiliaria in professionista sanitario, un passaggio epocale, avvenuto grazie anche alla capacità di individuare nel Tecnico di Radiologia un professionista intellettuale in grado di prestare la propria opera in autonomia adeguandosi ed evolvendo secondo i bisogni delle persone.

"Vorrei sottolineare come in questo momento storico" - prosegue il dott. Capra Primario del Servizio di Radiologia dell'ASST della Franciacorta - "in cui i reparti si trovano in grave carenza di personale, sia di fondamentale importanza che il personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica partecipi al corso di venipuntura, in modo da acquisire competenze da svolgere in autonomia che facilitano il lavoro in équipe, in presenza del medico radiologo”. “Sono compiaciuto, che l’Albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della provincia di Brescia e l’ASST della Franciacorta abbiano attivato questa importante iniziativa per consentire al maggior numero possibile del personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica del presidio di Chiari ed Iseo, di frequentare il corso”.