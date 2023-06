Assessore Lucente: investimenti da oltre 1milione di euro nella navigazione

Assessore Lucente: investimenti da oltre 1 milione di euro nella navigazione

"La sostenibilità nei trasporti è fondamentale". Lo ha detto l'assessore regionale Franco Lucente, (Trasporti e Mobilità sostenibile), intervenendo al Palazzo delle Stelline' di Milano alla rassegna promossa da 'Direzione Nord' e dedicata al tema 'Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili'.

"Il nostro obiettivo - ha aggiunto l'assessore Lucente - è la neutralità tecnologica coniugandola, appunto, alla sostenibilità. Un esempio concreto? A livello di trasporto pubblico locale, per quanto riguarda i treni stiamo provvedendo all'acquisto di quelli a idrogeno proprio per un impatto zero a livello di emissioni".

"Stiamo lavorando e investendo molto - ha proseguito - anche nella navigazione. Sul lago d'Iseo, abbiamo investito 1 milione e 400 mila euro per l'acquisto di due navi elettriche e nel 2026 avremo un sistema ad emissioni zero per questi mezzi".