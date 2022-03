Chiari

Un progetto nato dalla collaborazione tra Kairòs e l’Amministrazione che fa bene ai più piccoli, ma anche all’ambiente e rende più divertente il percorso verso la scuola .

Un progetto che fa bene all’ambiente, ma anche alla socialità. E’ quello del Piedibus di Chiari, "serpentone" umano gratuito per raggiungere, appunto, la scuola a piedi. E ora più che mai, anche con l’aumento della benzina, si prospetta una soluzione davvero ottima, che non inquina e buona anche per la salute.

Arriva la primavera... è tempo di Piedibus!

Dunque, dato che la primavera è alle porte, così come la bella stagione, perché non far parte dell’iniziativa? E se si abita lontano, poco importa: si può raggiungere un punto nevralgico (in tutti c’è un parcheggio nella zona) ed evitare almeno il traffico del centro. A coordinare il tutto è l’associazione Kairòs che ha il pieno appoggio dell’Amministrazione comunale.

Il Piedibus nasce come progetto prima che come servizio. L’idea è di un muto aiuto tra famiglie che, insieme, portano i loro bambini a scuola. Infatti, tutto parte dal fatto che per partecipare, un genitore (o chi per lui come un nonno, uno zio, un parente o qualcuno vicino alla famiglia) copra un turno di accompagnamento dei bambini. Non c’è una delega agli altri nell’accompagnamento dei più piccoli, ma ci si assume questa responsabilità nell’ottica di fare qualcosa per se stessi e per gli altri.

Ha spiegato la referente Elena Iore. Certo è, come già accaduto, che se c’è qualcuno disposto gratuitamente a fare qualche turno e dare una mano a chi si trova in difficoltà, può sicuramente farsi avanti.

"C’è una grande collaborazione. Con la pandemia sono diminuiti i bimbi e attualmente sono attive solo 2 delle 6 linee, ma prima avevamo una novantina di bambini iscritti. Speriamo che con il ritorno della bella stagione si possano aggiungere nuovamente. E’ un bel progetto: i bambini imparano ad aspettarsi, a rispettare le regole della strada e allo stesso tempo fanno attività camminando a piedi verso la scuola, che fa anche bene".

Anche nuove linee, su richiesta e qualora ci siano genitori pronti a dare una mano, potrebbero essere attivate.

"Con il ritorno alla normalità vorremo riuscire anche a potenziare il Piedibus, al quale teniamo particolarmente. In vista di una ripartenza, e anche del prossimo anno scolastico, l’obiettivo è di incrementare i servizi messi a disposizione per i nostri bambini e per le loro famiglie oltre che un piano di mobilità dolce. Ringrazio tutti i genitori che si impegnano e offrono la propria disponibilità e tutti i volontari e soprattutto Kairòs che segue tutta l’iniziativa".

Ha spiegato, invece, l’assessore alle Politiche scolastiche, Emanuele Arrighetti. Per maggiori informazioni è possibile chiamare al numero di telefono 340.504 2693 oppure inviare una mail all’indirizzo kairoschiari@gmail.com.