Fontana: "Lo spirito della Strategia d’Area è quello della co-progettazione, per rafforzare l’attrattività del territorio e contrastare i fenomeni di spopolamento”

Aree interne, Presidente Fontana e assessore Sertori: “Supporto concreto a Sebino Bresciano”.

Il sostegno da Regione Lombardia

Regione Lombardia mette in campo complessivamente 14,3 milioni di euro in sostegno ai territori e al loro sviluppo socio-economico, supporto al centro della Strategia Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano. I benefici dell’iniziativa sono stati presentati questo pomeriggio (mercoledì 28 gennaio 2026) nel corso del tour istituzionale ‘Lombardia Autentica’ promosso dal governatore, Attilio Fontana, e dall’assessore regionale agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, per fare il punto sugli interventi realizzati e sulle prospettive di crescita.

Dopo i primi appuntamenti nei Comuni bergamaschi, nel pomeriggio il tour ha fatto tappa a Marone, dove erano presenti anche gli assessori regionali Giorgio Maione (Ambiente e Clima), Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro).

“Regione Lombardia – ha ribadito il presidente Fontana – conferma la propria vicinanza ai territori del Sebino Bresciano accompagnandoli in un percorso capace di coniugare sviluppo economico, coesione sociale e tutela dell’ambiente. Da sempre crediamo in un approccio che parte dall’ascolto e dalla collaborazione, perché sono proprio gli amministratori e i cittadini che vivono quotidianamente questi luoghi a indicare le priorità su cui intervenire. Lo spirito della Strategia d’Area è quello della co-progettazione, per rafforzare l’attrattività del territorio e contrastare i fenomeni di spopolamento”. “La Strategia delle Aree Interne – ha evidenziato l’assessore Sertori – nasce dalla volontà di sostenere la capacità dei territori di programmare e realizzare interventi concreti ed efficaci, mettendo in rete risorse e competenze.

Il nostro obiettivo è quello di utilizzare al meglio i 14,3 milioni di fondi disponibili e di sostenere progetti rispondenti realmente ai bisogni locali, partendo quindi dal basso e superando i confini territoriali”. “Per creare le migliori condizioni di sviluppo – sottolinea Sertori – i nostri territori hanno bisogno di politiche su misura e calibrate alle proprie esigenze. Per questo motivo il confronto costante e continuo con Comuni, Province e Comunità Montane, porta risultati eccellenti. Continuiamo in questa direzione”.

I comuni bresciani interessati

Oltre le stesse Comunità Montane, l’Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano è costituita da 38 comuni della Provincia di Bergamo e da 9 comuni della Provincia di Brescia: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

“Particolare attenzione – ha sottolineato l’assessore Maione – è stata riservata al tema della sostenibilità, che rappresenta uno degli assi portanti della Strategia. L’Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano è caratterizzata da un patrimonio ambientale di grande valore, con il lago come elemento identitario e principale fattore di attrattività. In questo quadro si inseriscono interventi mirati come la realizzazione di piste ciclopedonali e progetti di efficientamento energetico”. “Con il tour Lombardia Autentica – ha sottolineato l’assessore Massari – vogliamo ribadire che le Aree Interne non sono margini, ma l’anima della nostra Regione. Investire in questi territori significa rafforzarne l’identità, sostenere le comunità locali e valorizzare un patrimonio unico fatto di paesaggi, cultura, tradizioni ed eccellenze che rappresentano una leva fondamentale anche per lo sviluppo turistico. La Lombardia cresce davvero solo se cresce tutta, a partire dai suoi territori più autentici”. “Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Tironi – conferma la strategia di investire in modo concreto sulla formazione come spinta cruciale per la crescita. Con l’attivazione di due percorsi IFTS nei settori dell’industria meccatronica e del turismo, da un lato, e percorsi di tirocinio socio-lavorativo, dall’altro, vogliamo offrire ai giovani e ai lavoratori più fragili competenze specialistiche coerenti con le vocazioni del territorio, rafforzando il legame tra la scuola e il mondo delle imprese”.

Gli interventi finanziati

Questi gli interventi finanziati in provincia di Brescia per l’Area Interna Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano.

– Efficientamento energetico municipio Zone – riqualificazione energetica di secondo livello dell’edificio comunale che ospita Municipio, biblioteca, scuola primaria, ufficio postale e centro diurno per anziani (360.000 euro, fondi Fesr Asse II, beneficiario il Comune di Zone);

– Adeguamento energetico scuola primaria statale – riqualificazione energetica della scuola primaria di Sulzano (640.000 euro, fondi Fesr Asse II, beneficiario il Comune di Sulzano);

– Sostegno all’inclusione e all’accesso ai sistemi di assistenza in ambito sociale – attivazione di servizi connessi allo sviluppo di un centro nel di aggregazione per persone fragili e a rischio di emarginazione presso il Comune di Monte Isola (100.000 euro, fondi Fse+, beneficiaria la Comunità Montana del Sebino Bresciano);

– Sostegno all’inclusione socio-lavorativa – attivazione di percorsi di tirocinio socio-lavorativo rivolti a persone con disabilità e a soggetti in condizione di fragilità o a rischio di marginalità sociale (200.000 euro, fondi Fse+, beneficiari i Comuni della Comunità Montana del Sebino Bresciano);

– Formazione post-secondaria per la transizione sostenibile e ’innovazione industriale e turistica – attivazione di due percorsi IFTS nei settori dell’industria meccatronica e automazione e del turismo (200.000 euro, fondi Fse+);

– Passerella ciclopedonale Sale Marasino – realizzazione di un tratto di passerella ciclo-pedonale sul lago (770.000 euro, fondi regionali, beneficiario il Comune di Sale Marasino);

– Formazione pista ciclo-pedonale in fregio a Sp 47bis – formazione pista ciclopedonale a completamento di tratto esistente (300.000 euro, risorse regionali, beneficiario il Comune di Monticelli Brusati).

– Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere – ammissibili progetti di riqualificazione e/o di realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera (1.000.000 euro, fondi Fesr Asse I tramite bando regionale);

– Sostegno allo start-up di impresa – sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità tramite la concessione di contributo a fondo perduto in misura pari al 70% delle spese ammissibili (250.000 euro, fondi Fesr Asse I tramite bando regionale);

– Sostegno agli investimenti per la competitività delle MPMI – sostegno alle MPMI del settore manifatturiero e del commercio e servizi tramite la concessione di contributi a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese ammesse (1.000.000 euro, fondi Fesr Asse I tramite bando regionale);

– Sostegno ai processi di trasformazione digitale delle MPMI – finanziamento a MPMI e/o enti del terzo settore per sostenete i processi di trasformazione e automatizzazione digitale dei modelli di business (375.000 euro, fondi Fesr Asse I tramite bando regionale).