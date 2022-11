Ha preso avvio nell’Ambito Territoriale n. 6 Monte Orfano il progetto Spazio Famiglia, che ha una sua sede a Palazzolo sull’Oglio e che prevede aperture

anche nei diversi Comuni dell’Ambito – Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco e Pontoglio – partner del progetto, insieme alle realtà territoriali che già operano a favore delle famiglie.

Apre a Palazzolo la sede dello Spazio Famiglia

Grazie alla partecipazione al bando proposto dall’ATS di Brescia a maggio, al Comune di Palazzolo sull’Oglio, in qualità di Ente capofila, è stato assegnato un contributo di 50mila euro finalizzato alla sperimentazione biennale del progetto, nel contesto degli interventi promossi da Regione Lombardia e finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche per la Famiglia.

Lo sportello

Lo sportello Spazio Famiglia a Palazzolo sull’Oglio ha sede al secondo piano del Polo Culturale di Mura (Lungo Oglio Cesare Battisti). Per accedere allo sportello è necessario prendere un appuntamento: per farlo, basta inviare una mail all’indirizzo dedicato (famiglia@comune.palazzolosulloglio.bs.it), oppure telefonare al 339 5893 042 (il giovedì, dalle 14 alle 18). Allo sportello di Palazzolo potranno rivolgersi gratuitamente tutte le famiglie dell’Ambito Monte Orfano – non solo quindi di Palazzolo sull’Oglio – ma è anche possibile che le famiglie vengano ricevute negli sportelli degli altri Comuni dell’Ambito, dato che sono previste aperture periodiche su appuntamento anche ad Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco e Pontoglio, per facilitare l’utenza.

Il servizio

Lo sportello, oltre alle funzioni base di ascolto e orientamento, si propone di accompagnare le famiglie verso la rete di servizi per la famiglia, che potrà essere implementata grazie al rapporto di partenariato che andrà progressivamente sviluppandosi. Non è mancato l'intervento dell'assessora ai Servizi sociali, Ombretta Pedercini.