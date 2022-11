Del ponte sugli Spalti si è discusso e scritto talmente tanto che quest’opera, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Rovato ma ostaggio di un iter decisamente sfortunato, sembrava aver ormai assunto i contorni di un luogo mitologico. Invece, da mercoledì 2 novembre, la passerella che unisce l’area del mercato al parcheggio del Municipio è finalmente a disposizione della comunità.

Aperto ufficialmente il ponte sugli Spalti a Rovato

Dopo varie vicissitudini (tra cui il forfait di due aziende, visto che quella che si era aggiudicata l’appalto nel gennaio 2019 non aveva mai iniziato i lavori, mentre la seconda classificata, la Csm Acciaio, subentrata nel gennaio 2020, era incappata prima nello stop dovuto al Covid-19 e poi nel fallimento), finalmente a fine agosto il cantiere aveva riaperto e a settembre era avvenuto il varo del ponte. Completate le finiture e l’illuminazione, l’infrastruttura è stata ufficialmente aperta, seppur senza un’inaugurazione. Vista la lunghissima attesa, infatti, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Tiziano Belotti ha ritenuto che non fosse opportuno dilungarsi in cerimonie e che fosse invece preferibile rendere fin da subito disponibile la passerella ai cittadini. L’auspicio è che il suo utilizzo incentivi sempre di più le persone a parcheggiare fuori dal centro, decongestionandolo dal traffico.