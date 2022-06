Annullo filatelico speciale per i cento anni del monumento ai caduti nella grande guerra di liberazione

In occasione dell’anniversario del centenario del monumento ai caduti nella grande guerra di liberazione, a Paderno Franciacorta, sabato 18 giugno, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con annullo speciale presso Piazza della Libertà.

Cosa raffigura

Con l’occasione saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione situata in Piazza della Libertà dalle 14,30 alle 19.30. Il bozzetto dell’annullo riproduce l’immagine del monumento. Completano l’annullo le scritte “Monumento ai caduti nella grande guerra Centenario” e “25050 Paderno Franciacorta (BS)”.

Dove sarà depositato

Per i collezionisti e gli appassionati saranno inoltre disponibili tutte le più recenti emissioni di francobolli con tematiche attinenti alla manifestazione, acquistabili insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline e raccoglitori per collezionisti. L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 18 giugno, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’ufficio postale di Brescia Centro per i centoventi giorni successivi, per soddisfare le richieste che perverranno dai collezionisti. A conclusione del servizio il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo storico della Comunicazione di Roma.