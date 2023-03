E' in programma per questa sera, sabato 11 marzo, andrà in scena la finale di The Voice Kids, la versione per bambini del talent show condotto da Antonella Clerici. In gara anche Andrea Galliano, di Coccaglio, mentre ospite della serata sarà il bresciano Mr Rain.

Andrea da Coccaglio alla finale di The Voice Kids

La prima volta è salito sul palco con la sua dolcezza infinita, un’eccezionale vibrato naturale e una voce capace di colpire direttamente al cuore, guadagnandosi un bagno di applausi e di complimenti. Andrea Galiano, 12enne di casa è Coccaglio, è una delle 12 giovanissime "ugole d’oro" provenienti da tutta Italia in gara nella prima edizione di The Voice Kids, il talent show canoro targato Rai, sotto l’ala del suo vocal coach, nientemeno che il cantante Gigi D’Alessio.

Gli piace il calcio, studiare, è un mago del cubo di Rubick e da grande vorrebbe diventare un chirurgo "per salvare le vite". Ma di certo, qualsiasi strada imboccherà in futuro, nella vita di Andrea troverà sempre spazio la musica.

Quando ero piccolo vedevo mio papà suonare la chitarra e cantare al karaoke, allora gli ho chiesto di poter cantare insieme: lì è nata la passione,

ha raccontato alle telecamere del format.

Un amore che si è rafforzato nel 2021, quando per lenire il dolore della perdita dei suoi nonni aveva trovato rifugio proprio nella musica. In una canzone in particolare, "La notte" di Arisa. Un brano profondo, che intreccia dolore e speranza, che ha interpretato a modo suo superando a pieni voti la blind audition ed entrando meritatamente nella rosa del programma. Nessuno è rimasto indifferente. Tutti i giudici (oltre a D’Alessio anche Loredana Bertè, Clementino e i duo de I Ricchi e Poveri) hanno schiacciato il famigerato pulsante per dare un volto alla voce emozionante che stava conquistando tutti gli studios di Milano. Di fronte a quattro porte aperte, Andrea Galiano ha scelto di proseguire nella squadra del cantautore napoletano, che non ha mancato di complimentarsi per l’ottima performance. Già noto in Franciacorta per aver vinto, nel 2022, la sezione junior del Festival di Rovato, ora per Andrea comincia una nuova avventura. L’appuntamento è per domani, sabato con la seconda e ultima puntata di The Voice Kids 2023. Non resta che incrociare le dita.

La finale

The Voice Kids è il programma che premia le più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni. Insieme ai quattro coach (Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri) la conduttrice Antonella Clerici accompagnerà nella finale che andrà in onda questa sera, sabato, alle 21.25 su Rai 1. Superospite della serata il bresciano Mr.Rain, terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo, che si esibirà in apertura del programma accompagnato dai dodici giovani concorrenti rimasti in gara, tra cui c’è anche Galiano.