sbarazzo solidale

I contributi raccolti attraverso lo Sbarazzo solidale di oggi saranno dedicati all'associazione Domani Zavtra odv per l'emergenza ucraina.

Il circolo Acli di Iseo fino al 20 marzo si è attivato per una raccolta fondi di prodotti alimentari e igienico sanitari a favore dell'Ucraina. Quanto verrà raccolto sarà destinato all'associazione Domani Zavtra di Darfo Boario Terme, da anni impegnata nel sostegno agli orfanotrofi di Kiev e dintorni.

Anche il circolo Acli di Iseo in campo per l'Ucraina

Il circolo Acli di Iseo ha deciso di scendere in campo a favore dei profughi ucraini partecipando alla raccolta di alimenti e materiali sanitari. Si può consegnare fino alle 17.30 di oggi, domenica, durante lo Sbarazzo solidale nel giardino dei Casa Panella, oppure alla sede di Casa Marianna in via Mirolte nei giorni di martedì 19 marzo (9.30-12), venerdì 18 marzo (9.30-12), sabato 19 marzo (16-18.30) e domenica 20 marzo (9.30-12).

I contributi raccolti attraverso lo Sbarazzo solidale di oggi saranno dedicati all'associazione Domani Zavtra odv per l'emergenza ucraina.

Cosa donare

Gli alimenti devono essere pronti al consumo, dato che in molti casi c'è l'impossibilità a cuocerli. Si chiedono scatolette di tonno, carne e scatolame in genere, cibo secco come biscotti, fette biscottate, brioches, merendine, barrette energetiche e pane a lunga conservazione.

Per quanto riguarda il materiale sanitario servono antibiotici per adulti a bambini, Paracetamolo, Nurofen, sciroppo per la tosse dei bambini, garze, cerotti, bende, materiale sanitario e di primo soccorso. Anche alla farmacia comunale di Provaglio d'Iseo, a Provezze, è possibile donare farmaci.