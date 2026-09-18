Anche Brescia si tingerà di verde a sostegno dell’attività dell’Aisla

Anche Brescia si tingerà di verde questo fine settimana, a sostegno dell’attività dell’Aisla, l’Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica. Da venerdì 18 a domenica 20 si celebra infatti in tutta Italia, sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, la Giornata nazionale Sla. In provincia di Brescia, le famiglie che convivono con questa malattia sono circa 120-130, secondo l’associazione.

Monumenti in verde per la ricerca sulla Sla

L’appuntamento a Brescia è per stasera, venerdì, sotto la Loggia, alle 19.30. Per l’occasione sarà illuminata in verde in contemporanea con decine di altri monumenti in tutto il Paese. Sono in realtà una quindicina i monumenti bresciani coinvolti nell’iniziativa. Si parla in particolare dei municipi di Agnosine, Darfo, Flero, Gardone V, Lumezzane, Orzinuovi, Orzivecchi, Polaveno, Rezzato e Sellero. A questi si aggiungeranno la torre civica di Carpenedolo, la Torre del Popolo di Palazzolo sull’Oglio, la biblioteca di Sarezzo e la statua antistante il Municipio di Villa Carcina.

Non sarà soltanto un gesto simbolico: sarà anche il momento per celebrare un anno decisamente ricco di traguardi per Aisla Brescia: dall’implementazione del modello residenziale di Carpenedolo, che dopo il primo anno di sperimentazione diventa più flessibile e aderente ai bisogni delle persone, alla rete clinica costruita intorno a NeMO Brescia, che ha superato le mille persone con malattie neuromuscolari prese in carico. Si racconterà anche uno spazio: quello di in via Maiera 21, locale assegnato dal Comune e destinato a diventare uno spazio accessibile per famiglie, persone con SLA e volontari. I lavori devono ancora iniziare, ma le famiglie hanno già iniziato a viverla come un luogo di comunità.

L’adesione di Regione Lombardia

All’iniziativa ha aderito anche Regione e Palazzo Pirelli a Milano si tingerà di verde, questa sera. “Abbiamo voluto fortemente che anche Palazzo Pirelli partecipasse a questa importante iniziativa – commenta l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – perché crediamo nel valore dei gesti concreti di vicinanza e nella forza di una comunità che sa prendersi cura delle persone più fragili. Illuminare di verde Palazzo Pirelli significa accendere una luce sulla SLA, ma anche riconoscere e sostenere il lavoro quotidiano delle associazioni, dei volontari, degli operatori e delle famiglie che accompagnano le persone colpite dalla malattia. La Lombardia vuole essere al loro fianco e contribuire a far crescere la consapevolezza e l’attenzione su una patologia che coinvolge non solo chi ne è direttamente colpito, ma un’intera comunità”.

A Bergamo il vino della ricerca

Tra le molte iniziative dell’Aisla in questo fine settimana si segnala quella della sezione bergamasca, domenica al Quadriportico del Sentierone di Bergamo. I volontari Aisla distribuiranno in centro la «Barbera della ricerca», un vino donato da alcuni viticoltori di Asti. La connessa raccolta fondi permette al gruppo di raccogliere risorse da devolvere a sostegno della ricerca e dei pazienti in difficoltà. «Un contributo versato con gusto» è in calendario per domenica 20 settembre dalle 10.30 alle 16.30.