Amore e sesso: a Borgosatollo un corso per i giovani

Un corso per guidare gli adolescenti su sessualità e dintorni. Il Comune di Borgosatollo ha organizzato un percorso dedicato ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni dedicato ai temi della relazione con sè e con gli altri, nella delicata fase d'età dell'adolescenza. Il corso è stato pensato in continuità con il percorso sull'affettività (dedicato ai ragazzi più giovani, di I e II media) che annualmente viene proposto da Parrocchia, Comune, Comitato Genitori. Alla luce delle conclusioni di quel corso e della necessità di trovarsi ancora, per approfondire di più determinate tematiche, è nata la proposta del percorso «Sessualità e dintorni», percorso di 4 incontri a cura del personale del’Equipe del Consultorio Familiare ASST-Spedali Civili di Brescia (assistenti sanitarie, ostetriche, psicologhe).

Uno strumento per i giovani

«Il percorso è ormai alla sua terza edizione. La grande novità di quest’anno è il coinvolgimento del personale del consultorio e del progetto “Una Comunità in Salute”, presente a Borgosatollo da inizio anno. – ha sottolineato l'Assessora alle Politiche sociali, giovanili e alla partecipazione dei cittadini Elisa Chiaf– Ostetriche, personale sanitario che terrà il corso e che i ragazzi potranno andare ad incontrare in forma gratuita, se mai ne avessero bisogno nel futuro. Si tratta di continuare a dare gli strumenti ai ragazzi e alle ragazze per conoscere, sapersi orientare e non affidarsi ai semplici “pareri degli amici” o - peggio – alla rete web e ai social. Continuiamo a costruire una Borgosatollo vicina e attenta ai bisogni e alle esigenze di bambini e adolescenti. Questo percorso è un tassello per vedere riconosciuto il diritto alla prevenzione, alla salute e alla buona crescita dei nostri ragazzi.».

L'appuntamento è in sala civica

Il corso si terrà dal 14 novembre, il martedì sera, per 4 martedì, dalle 20:00 alle 21:15 presso la Sala Civica. Giovedì 26 appuntamento alle ore 20.00 per la serata di presentazione dedicata ai genitori, in Sala Civica. Iscrizioni tramite modulistica presente sul sito www.comune.borgosatollo.bs.it e tramite mail a assistenza@comune.borgosatollo.bs.it