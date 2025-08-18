L'iniziativa

"Amore a 4 zampe", manda una foto e festeggia con noi la Giornata internazionale del cane

Manda una fotografia del tuo cane alla redazione via mail all'indirizzo redazione@primabrescia.it, corredata dal nome dell'animale, dal suo nome e dal Comune di residenza del proprietario.

Si festeggerà il prossimo 26 agosto, la Giornata internazionale del cane. L'International Dog Day, per dirla in inglese, è una ricorrenza dedicata all'amico più fedele dell’essere umano, quasi per antonomasia. Istituita nel 2004 da Colleen Paige, una nota esperta di animali domestici e sostenitrice dei diritti degli animali, vuole essere un momento per riflettere sull'importanza di questi animali e per promuovere l'adozione di cani provenienti dai rifugi.

Mandaci una foto del tuo cane

In occasione della Giornata internazionale del Cane, i settimanali del gruppo Netweek ChiariWeek, ManerbioWeek, GardaWeek e MontichiariWeek hanno deciso di dedicare ai vostri amici a 4 zampe uno speciale all'interno dell'edizione che sarà in edicola venerdì 29 agosto.

Se vivi in provincia di Brescia, manda una fotografia del tuo cane alla redazione via mail all'indirizzo redazione@primabrescia.it), corredata dal nome dell'animale, nome e paese di residenza del proprietario. La troverai pubblicata sia sui nostri giornali cartacei che qui, su PrimaBrescia.it. C'è tempo fino a lunedì 25 agosto.

