Si è aperta martedì 2 gennaio l'asta pubblica per quelle unità immobiliari, ad uso non residenziale, che fanno parte del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato ex Bettolini.

All’asta quattro locali dell’ex Bettolini

Infatti, a dicembre 2023, la Giunta Chiari ha varato delle precise linee di indirizzo per la gestione di quattro unità immobiliari con destinazione non residenziale, attualmente sfitte, che si trovano nell’immobile di viale Cadeo. Nello specifico, ha stabilito che verranno indetti due diversi bandi di asta pubblica.

Il primo bando dovrà riguardare la locazione di tre delle quattro unità immobiliari: due con destinazione negozi e botteghe e una con destinazione uffici e studi privati. Si tratta di spazi con una superficie utile non superiore ai 50 metri quadrati e tutti i soggetti interessati alla locazione di un negozio o ufficio sia come persone fisiche (che hanno o intendono avviare un’attività) sia come ditte individuali, società o cooperative potranno partecipare al bando.

Il secondo, invece, dovrà riguardare la locazione di un’unità immobiliare, anch’essa con destinazione uffici e studi privati, con superficie utile di circa 234 mq: in questo caso, considerando la collocazione dell’immobile nel centro abitato di Chiari, vicino alla Rsa e Cdi Pietro Cadeo, la Giunta ha deciso che questo bando sarà rivolto esclusivamente a soggetti operanti in ambito sanitario, come Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta e, in subordine, ad altre professioni sanitarie.

Nel primo caso, il criterio di aggiudicazione si terrà al massimo rialzo sul canone di locazione annuale posto a base di gara, calcolato con l’applicazione delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate; nel secondo, oltre a ciò, l’unità immobiliare, indipendentemente dall’offerta economica, sarà aggiudicata prioritariamente a favore dei Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta.

L’aggiudicazione degli spazi prevederà la locazione con contratto per la durata di sei anni, rinnovabile tacitamente di altri sei anni.

La gara

La gara, aperta il 2 gennaio, si chiuderà alle 12 di venerdì 2 febbraio; l’apertura delle buste sarà lunedì 5 febbraio (alle 10). Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito del Comune di Chiari, o contattando l’Ufficio Patrimonio.

L'intervento

Sul tema è intervenuto l'assessore al Commercio, Domenico Codoni: