"Alla carica, Ragazzi!": in scena questa mattina lo spettacolo promosso da Coldiretti Brescia

"Alla carica, Ragazzi!" in scena questa mattina (venerdì 10 novembre 2023) a Torbole Casaglia lo spettacolo comico promosso da Coldiretti Brescia per la scuola secondaria di primo grado sulle energie rinnovabili e sulla stupidità della guerra.

Lo spettacolo teatrale “Alla carica, ragazzi!”, con ha la regia di Rolando Tarquini e gli attori protagonisti Agostino Bossi e Mauro Caminati, tratta in chiave comica il tema delle energie rinnovabili e della stupidità della guerra. Nato ai tempi della guerra in Iraq, quando abbiamo sentito l’esigenza di riflettere su questi temi, e purtroppo ancora oggi di pressante attualità, è stato prodotto nel 2010.

“E’ stata una grandissima emozione portare in scena questo spettacolo – commenta Agostino Bossi attore e operatore teatrale presso la compagnia Manicomics teatro di Piacenza – vedere dei ragazzi così giovani appassionarsi e coinvolgersi a temi così delicati e attuali ci fa sempre molto piacere e ci restituisce spunti di riflessione. Sia l’ambito di energie rinnovabili che della guerra, sono temi attuali d’interesse, raccontare tematiche così importanti attraverso un lato comico e leggero aiuta sicuramente a mantenere vivo l’ interesse dei ragazzi e a suscitare in loro curiosità”.

Il cuore del racconto

I protagonisti – racconta Coldiretti Brescia - sono due soldati ingenui e pasticcioni in missione con il loro carro armato. Restano bloccati in mezzo al deserto, in balia del nemico, perché hanno esaurito il carburante ma, attraverso una serie di peripezie, riusciranno a risolvere brillantemente la situazione. Destinatari dello spettacolo, adatto a un pubblico di famiglie, saranno in questo caso i ragazzi delle scuole.

“La collaborazione tra i due protagonisti per ottenere l’obiettivo – racconta Emma di 3B alla fine dello spettacolo - è stata fondamentale, ci hanno mostrato che anche nelle difficoltà sono riusciti a risolvere gli imprevisti stando uniti e collaborando. Il concetto di pace, trasmesso in modo comico, è stato molto significativo e toccante. Anche il tema delle energie rinnovabili interessante, perché sono una risorsa utile; gli attori ci hanno mostrato come è semplice risparmiare energia con piccoli gesti quotidiani e hanno spiegato in modo divertente l’utilizzo delle fonti naturali in modo da non sfruttare il pianeta”.

Lo spettacolo è andato in scena questa mattina, venerdì 10 novembre, in occasione della giornata del ringraziamento di Coldiretti, presso il teatro parrocchiale S. Urbano di Torbole Casaglia alla presenza di oltre 200 ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Torbole Casaglia.