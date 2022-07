Al via la demolizione del fabbricato "ex cittadella"

Si è tenuta questa mattina (mercoledì 20 luglio 2022) la presentazione degli interventi di rigenerazione urbana e di recupero urbanistico- edilizio dell'area dell'ex cittadella di via Miro Bonetti a San Gervasio. Durante l'incontro è stato dato inizio alla demolizione del fabbricato.

Ad intervenire il sindaco James Scaburri

"Per il Comune di San Gervasio e per i suoi cittadini questo evento, seppur altamente simbolico, rappresenta, in realtà, il momento atteso a lungo in cui la speranza ha trovato risposta nella concretezza dei fatti - ha dichiarato - Assistere stamattina al primo atto di avvio dei lavori di demolizione della ex Cittadella non può che essere motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutti noi sangervasini. Finalmente San Gervasio non verrà più identificata come "il paese dell'ecomostro" ma si presenterà come esempio di Comune che ha saputo modificare completamente il proprio biglietto da visita, fino ad oggi poco edificante, lavorando con impegno, per dare concretezza al sogno di vedere realizzato qualcosa di bello e di utile per la comunità.".