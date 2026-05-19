E’ giunto alla decima edizione il Memorial Massimo Salvi. Prenderà il via giovedì 21 maggio 2026 all’oratorio della frazione rovatese di Sant’Andrea l’ormai tradizionale torneo notturno di calcio a sette dedicato alla memoria dell’ex calciatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente del Chiari Calcio mancato nel 2015 a soli 53 anni.

Al via la decima edizione del Memorial Massimo Salvi

L’iniziativa, ormai consolidata nel panorama sportivo locale, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del territorio della Franciacorta, capace ogni anno di coinvolgere un ampio pubblico di appassionati, famiglie e giovani. Vista la grande richiesta di partecipazione, quest’anno il torneo si allargherà eccezionalmente a 20 squadre che si sfideranno nell’arco di tredici serate, animando la frazione rovatese per oltre tre settimane, fino alla finalissima prevista per domenica 14 giugno. Il torneo è organizzato dal Gruppo Sportivo Oratorio Sant’Andrea, con il sostegno della famiglia Salvi (i figli Matteo e Cristina e la moglie Daniela Vavassori) insieme a numerosi volontari, sponsor e sostenitori che contribuiscono alla realizzazione dell’evento.

Il commento

Queste le parole di Matteo Salvi, il figlio di Massimo:

“Raggiungere la decima edizione è per noi motivo di grande soddisfazione. Negli anni il Memorial è cresciuto in modo significativo, diventando un appuntamento sempre più partecipato e riconosciuto. Vedere tante squadre e così tanto pubblico è la dimostrazione concreta del percorso fatto e dell’affetto che circonda questo evento”.

Oltre all’aspetto sportivo, il Memorial si conferma un’importante occasione di aggregazione per il territorio, contribuendo a valorizzare lo spirito di comunità e la partecipazione attiva che caratterizzano la città di Rovato. Ricchissimi i premi in palio: 2.000 euro per la squadra vincitrice, 800 euro per la seconda classificata e 500 euro per la terza. Sono inoltre previsti riconoscimenti individuali per il capocannoniere, il miglior portiere e il miglior giocatore del torneo. Per restare costantemente aggiornati sui risultati e sui match in corso si consiglia di visitare i canali social ufficiali Memorial Massimo Salvi su Instagram e Facebook.