Con l’inizio dell’anno scolastico si apre anche il cantiere per la riqualificazione della scuola primaria di via Cerca a Iseo. Un progetto da 4,5 milioni di euro, da realizzare in diversi lotti, di cui si parla da tempo. A causa di alcuni ritardi, però, e dato che gli alunni delle elementari hanno iniziato le lezioni nell’edificio storico, il primo step dei lavori prevede la demolizione dell’ex liceo, dove era ospitata la Collezione civica curata da Tonino Mazza.

Al via i lavori per la riqualificazione della scuola elementare di Iseo

“La parte di edificio storico tra le due ali di quello che gli iseani conoscono come ex liceo verrà salvaguardata – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Cristian Quetti – In questo modo si potranno ricavare due spazi indispensabili alla comunità scolastica: la mensa per circa trecento studenti e la palestra, oggi assenti alla primaria, dove il pranzo e l’attività motoria si svolgono in aule “recuperate” in modo improprio”.

In questo modo il cantiere (ci vorranno circa due anni per ultimare le opere) non dovrebbe creare disagi agli studenti e agli insegnanti che martedì hanno cominciato il nuovo anno scolastico. Non solo, verranno creati anche nuovi spazi per ospitare laboratori, stanze e aule per l’attività scolastica.

“Per coprire la spesa destineremo due milioni di euro provenienti dalla vendita di Casa Panella, mentre per la restante somma abbiamo acceso un muto – ha fatto sapere Quetti – Una volta ultimate, la palestra e la mensa saranno fruibili, in periodo non scolastico, come spazi polifunzionali aperti alla comunità”.

Non sono gli unici cambiamenti che attendono le elementari di Iseo per il prossimo futuro. A cambiare sarà anche l’ingresso della scuola, che dall’attuale cortile su via della Cerca verrà spostato nel parco delle Rimembranze, destinato a uso esclusivo della primaria. Al posto del cortile, che già nelle ultime estati aveva ospitato un parcheggio pubblico, verrà invece creata una nuova area di sosta, in modo da recuperare gli stalli presenti nell’attuale parcheggio del parco delle Rimembranze.

Con il secondo lotto, che potrà prendere il via solamente al termine della prima fase dei lavori, si procederà invece alla riqualificazione antisismica ed energetica della parte storica dell’edificio ottocentesco intitolato a Gabriele Rosa e tutelato dalla Soprintendenza. Un progetto per cui serviranno altri 4,5 milioni di euro. Visti i costi e tempi delle lavorazioni del primo lotto, però, questo secondo step non vedrà la luce molto presto.