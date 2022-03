lavori pubblici

Iniziano da oggi, lunedì, i lavori di consolidamento, e restyling, del lungolago. L'intervento, in questo primo stralcio, interesserà il muro fra il lido dei Platani e vicolo Ferrari. Compatibilmente con le necessità del cantiere l'impegno dell'Amministrazione è di limitare al massimo i disagi contenendo i tempi quanto più possibile.

Al via i lavori di consolidamento del lungolago di Iseo

Un investimento complessivo di quasi 3 milioni di euro che vedrà, entro il primo semestre 2023, il rifacimento totale dello spondale e conseguentemente della pavimentazione del lungolago di Iseo.

"Con questo intervento, oltre a mettere finalmente in sicurezza lo spondale, stiamo mantenendo fede all'impegno assunto con il percorso di pedonalizzazione avviato 2 anni fa - ha commentato Cristian Quetti, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici - La riqualificazione totale del lungolago è un passo fondamentale a sostegno delle attività commerciali e turistico-ricettive presenti sul nostro territorio. Investire con simili opere, soprattutto in periodi di difficoltà economica, significa assumersi la responsabilità di compartecipare alla rinascita di quella attrattivita' che ha sempre caratterizzato Iseo."

I lavori dovrebbero essere sospesi, o fortemente limitati, per la fine di maggio (l'ordinanza che chiude il tratto pedonale tra i giardini Garibaldi e vicolo Bargnani e poi fino a via Bastioni è in vigore da oggi fino al 28 maggio), in modo da non ostacolare le attività del periodo estivo. La ripresa a pieno regime è prevista poi per l'autunno con ultimazione dei lavori per l'estate 2023.