Al Presidente Mattarella il premio Paolo VI.

Al Presidente Mattarella

La settima edizione del premio istituito nel nome di Papa Montini nato a Concesio il 26 settembre 1897 è stata assegnata al Presidente della repubblica Sergio Mattarella. Il prestigioso riconoscimento verrà consegnato al Santo Padre il prossimo 29 maggio nel giorno in cui viene fatta memoria liturgica del santo nato a Concesio.

L'annuncio ufficiale

L'annuncio ufficiale è stato dato oggi (mercoledì 19 aprile 2023) nella sala stampa vaticana. Il conferimento del Premio è stato riattivato dopo alcuni anni in cui era stato sospeso su iniziativa dell'Istituto Paolo VI di Brescia: l'obiettivo è quello di segnalare personalità che si sono distinte in diversi ambiti della cultura e che abbiano saputo testimoniare l'eredità spirituale di papa Montini.

I premiati nelle scorse edizioni

Tra gli illustri premiati delle passate edizioni figurano: Hans Urs von Balthasar per gli studi teologici (1984), Olivier Messiaen per la musica (1988), Oscar Cullmann per l’ecumenismo (1993), Paul Ricoeur per la filosofia (2003) e la Collana «Sources Chrétiennes» per l’educazione (2009). Quest’ultimo premio, in particolare, fu assegnato da Benedetto XVI a Concesio durante l’inaugurazione della nuova sede dell’Istituto dedicato alla memoria di Papa Montini.