Agricoltura, il bresciano Rolfi: "Collaboriamo con i sindaci per diffondere la nuova Pac"

Far conoscere ai sindaci la nuova Pac, agricoltura: le parole del bresciano Rolfi.

É quanto auspica l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che invierà: "Ai sindaci lombardi le linee guida approvate dalla Regione per lo sviluppo rurale nel periodo 2023-27".

"Oltre alla collaborazione già ottima con le associazioni agricole di categoria, - ha precisato l'assessore - serve anche una rete istituzionale per diffondere in maniera capillare la conoscenza delle opportunità per il settore agricolo. Serve un protagonismo degli enti locali in favore dell'agricoltura, attività fondamentale sotto il profilo economico, ambientale e turistico. Le misure di questo piano sono importanti anche per i territori, non solo per le aziende agricole. Confido dunque in una stagione di collaborazione concreta tra comuni e agricoltori nell'interesse di tutti".